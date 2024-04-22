網上帳戶騎劫案急升4.5倍 損失2000萬 受害人及親友帳戶遭連環入侵

近來網上帳戶騎劫案件再有上升趨勢。警方數字顯示，單是今年3月份的網上帳戶騎劫錄得逾500宗，較1月的數字急升4.5倍，主要涉WhatsApp帳號被騎劫。今年首季因帳戶騎劫而損失的金額超過2,000萬元，最大單一案件的損失達148萬元。警方更發現騙徒手法延伸至多重帳戶騎劫。網絡安全專家提供數個建議，包括啟用雙重認證功能；避免連接公共WiFi等。 網絡安全及科技罪案調查科高級警司梁靄琳表示，去年8至12月期間，網上帳戶騎劫十分猖獗，經打擊及宣傳後，情況有所收斂。惟警方發現同類騙案近來再度活躍，由1月錄得99宗，至3月飆升至558宗，升幅達4.5倍。首季損失合共錄得2,040萬元，由1月錄得330萬元，至3月錄得1,160萬元，增幅達2.5倍。3月的558宗騙案中，除1宗是Telegram騎劫，其他均為WhatsApp。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，騙徒利用漁翁撤網的方式，偽裝成官方單位發送sms釣魚短訊，向用戶通報帳戶有異，誘使他們點擊連結進入假網站。當用戶點擊釣魚連結後，就會轉駁至虛假官方帳戶對話界面。為提高成功詐騙的機會，虛假的官方帳戶界面會設有置頂信息，「強調」是真正的官方帳戶。



稱銀行轉帳超出限額請求過數 他指，過程中騙徒會透過假網站套取用戶的電話號碼；其後騙徒會將認證碼發送給用戶輸入手機作核對。用戶在手機輸入認證碼後，騙徒便可透過網頁版登入其帳戶。最後騙徒假冒用戶，透過通訊錄向事主親友發送信息，要求借錢。騙徒通常會以網上銀行轉帳超出限額為由，要求「親友」幫忙過數，並承諾翌日還錢，涉款數千至數萬元。

專家建議將常用網頁加入書籤 涉款額最大的一宗於今年2月發生，騙徒入侵一名從事飲食業的男商人WhatsApp帳戶，透過通訊錄向其商業夥伴發信息，要求對方支付一筆業務款項。因兩人生意來往頻繁，對方不虞有詐，將合共19萬美元(約148萬港元)存入騙徒帳戶，與真正的商人聯絡後，得悉對方的帳戶遭騎劫，才驚覺受騙。 最近警方亦發現騙徒的騎劫手法延伸至多重帳戶騎劫。梁以德指，有騙徒騎劫一個用戶的帳號後，假借換手機名義，向通訊錄的親友謊稱錯誤輸入對方號碼，WhatsApp會向親友發送轉移號碼，從而作多重帳戶騎劫。4月發生一宗案件，一名男子的WhatsApp帳戶遭騎劫，騙徒其後透過通訊錄，騎劫其朋友，以及朋友的親友帳戶，最終損失2,500元。