網上情緣｜警破家庭式網戀詐騙集團拘15人　逾百受害人被騙逾2100萬元 (持續更新)

【18:15更新】警方搗破以家庭式經營的「網上情緣」詐騙集團，一共拘捕15人，包括主腦及骨幹成員，指他們以本港作為根據地，針對香港市民進行行騙，至今已騙取155名受害人超過2,100萬元款項，其中最大一宗騙案涉款約100萬元。警方指，網戀騙案近年非常猖獗，呼籲市民小心提防。

以港為根據地 針對本地男性

網罪科署理警司戴子斌及總督察鄭澤仁分別交代案情，指警方發現一個由去年1月至本年4月，在本地經營的「網上情緣」詐騙集團，該詐騙集團在沙田租用複式豪宅單位作為營運中心，以掩人耳目，再假冒年輕女性透過網上交友平台接觸受害人，至今已騙取155名人士，其中以男性受害人為主，涉及154男及1女，年齡介乎18歲至43歲，涉款超過2,100萬元，經調查後在昨日(16日)及今日(17日)展開拘捕行動，以「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪名拘捕15人，涉10男5女，年齡介乎22歲至70歲，包括43歲的集團主腦、骨幹成員及電話儲值卡登記人。