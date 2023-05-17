網上情緣｜警破家庭式網戀詐騙集團拘15人　逾百受害人被騙逾2100萬元 (持續更新)

【18:15更新】警方搗破以家庭式經營的「網上情緣」詐騙集團，一共拘捕15人，包括主腦及骨幹成員，指他們以本港作為根據地，針對香港市民進行行騙，至今已騙取155名受害人超過2,100萬元款項，其中最大一宗騙案涉款約100萬元。警方指，網戀騙案近年非常猖獗，呼籲市民小心提防。
以港為根據地 針對本地男性
網罪科署理警司戴子斌及總督察鄭澤仁分別交代案情，指警方發現一個由去年1月至本年4月，在本地經營的「網上情緣」詐騙集團，該詐騙集團在沙田租用複式豪宅單位作為營運中心，以掩人耳目，再假冒年輕女性透過網上交友平台接觸受害人，至今已騙取155名人士，其中以男性受害人為主，涉及154男及1女，年齡介乎18歲至43歲，涉款超過2,100萬元，經調查後在昨日(16日)及今日(17日)展開拘捕行動，以「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪名拘捕15人，涉10男5女，年齡介乎22歲至70歲，包括43歲的集團主腦、骨幹成員及電話儲值卡登記人。
租住沙田豪宅掩飾 假扮不同國籍人士行騙
警方指，涉及家庭式網戀詐騙集團分工明細，當中的骨幹成員有著情侶及親屬關係，分別掌管騙款及誘騙受害人等，集團在去年4月租用沙田複式豪宅單作為營運中心，單作有私人游泳池及裝置多部閉路電視，供集團成員使用，同時出入有私人司機接載。詐騙集團成員會假扮不同國籍人士，訛稱財困、染病或繼承遺產等不同故事以誘騙受害人，其中最大一宗涉款約100萬元的騙案，騙徒要求受害人協助處理來歷不明的轉帳，事後給予手續費。
行動中，警方檢獲2部名車、3部平板電腦、23部手提電話、2隻名貴手表，總值150萬元，以及檢獲30萬元現金，強調行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。
首季324宗網戀騙案 涉款逾1.86億元
網絡情報組高級督察吳柏慧指，網戀騙案近年非常猖獗，本年首季已錄得324宗，涉款金額逾1.86億元，最大金額一宗高達2,740萬元，受害人年齡介乎14歲至76歲。她提醒網上交友要小心，若對方在確診身份的情況下，要求以任何原因付款時便需小心留意。