網上投資騙案 升1.6倍創新高 女文員入群組損49萬 退休婦失2700萬

近來社交平台不時出現以名人作招徠的投資帖文，引誘市民「落疊」投資。警方今年首三季接逾3,500宗網上投資騙案，按年升1.6倍，涉款逾21億元，兩項數字均創新高。近六成涉「本地及境外證券」的虛假投資產品，六成騙徒透過「WhatsApp」隨機接觸市民。有女文員加入投資群組損失49萬元。警方指，近年數碼財務發展迅速，騙徒不時轉換騙局內容，呼籲市民投資前應要提高警覺。

警方首三季接3,523宗網上投資騙案，較去年同期的1,315宗，增1.68倍；期內，金額由去年的6.56億元，激增至今年的21.3億元，增逾2.2倍。58%涉「本地及境外證券」，其次為「虛擬資產」(30%)。騙徒最常以WhatsApp(60%)及Facebook(20%)尋找受害人。涉款最大為一名70歲退休女士，被自稱駐港解放軍的男子誘騙投資內地股票，損失2,700萬元。

網罪科網絡安全組警司陳純青指，受害人遍布各年齡層，由13至80歲，以46至55歲最多(25%)，不乏有相當財政能力的專業人士。而騙徒會假借名人於社交平台開設專頁並投放廣告；亦會透過社交平台及即時通訊軟件隨機發放訊息或邀請市民加入群組，接收所謂股票貼士，或教授所謂投資。受害人最初會獲少許回報，最終無法套現。

任文員的陳小姐(化名)8月在FB看到一個以本地股評人的廣告，聲稱招募學員及分享投資心得，她透過廣告連結加入名為「鴻運當頭」的群組。陳小姐憶述，群組有逾百人，每日有「專家」股市分析及投資知識。後來助理J小姐及自稱「投資專家」的人士游說她在一個名為「南向聯合」的投資平台開戶，她見平台的合作證明書提及聯交所及證監會，便深信無疑，先後注資49萬元，亦見回報翻倍。她被要求加碼投資後起疑，向警方求助，才驚悉受騙。