網上熱話丨6旬漢大鬧病房 逼9旬母改平安紙：層樓唔寫我名送你去老人院

久病床前無孝子，為層樓即使是阿媽亦要決裂！有網民日前在離島一間醫院目睹一名6旬漢大鬧病房，恐嚇9旬病母改平安紙，將層樓轉名給他，否則不讓母親回家，直接送去老人院，其母激動不已，最終召護士趕走不孝子。網民直斥禽獸不如，「唔好咁不孝喇，遲早有報應」。

目擊者斥禽獸不如 「咁不孝遲早有報應」

該名目擊事件的網民日前在「香港討論區」以「忤逆仔大鬧離島某醫院病房，結果被母叫護士把他趕走」為題發文，指早前去離島一間醫院病房探病時，見到一名年約8、90歲的女病人，而她的年約60歲兒子來探病，期間母子二人因房產問題大聲嘈吵，鬧得整個病房都聽到他們的爭產對話，「內容大概是母親早前已寫了平安紙，兒子對平安紙內容感到不滿意，欲叫母親重新寫過一張，要把母親層樓全寫給他」。