網上熱話丨6旬漢大鬧病房 逼9旬母改平安紙：層樓唔寫我名送你去老人院

久病床前無孝子，為層樓即使是阿媽亦要決裂！有網民日前在離島一間醫院目睹一名6旬漢大鬧病房，恐嚇9旬病母改平安紙，將層樓轉名給他，否則不讓母親回家，直接送去老人院，其母激動不已，最終召護士趕走不孝子。網民直斥禽獸不如，「唔好咁不孝喇，遲早有報應」。
目擊者斥禽獸不如 「咁不孝遲早有報應」
該名目擊事件的網民日前在「香港討論區」以「忤逆仔大鬧離島某醫院病房，結果被母叫護士把他趕走」為題發文，指早前去離島一間醫院病房探病時，見到一名年約8、90歲的女病人，而她的年約60歲兒子來探病，期間母子二人因房產問題大聲嘈吵，鬧得整個病房都聽到他們的爭產對話，「內容大概是母親早前已寫了平安紙，兒子對平安紙內容感到不滿意，欲叫母親重新寫過一張，要把母親層樓全寫給他」。
惟母親表明拒絕，兩人因而口角，兒子竟說「如你不將層樓寫給我，我便不讓你回家，要送你去老人院！」，母親聽畢極為激氣，最後按鐘叫護士趕走其子。網民稱看到這情景感十分難過，「估唔到世間竟然有這樣的忤逆仔，真係禽獸不如，唔到呢個年代居然仲有迫母親分身家呢啲事情發生」，他希望其子回家後能夠反省，「唔好咁不孝喇，做唔好嘅事個天會知，遲早有報應。」
網民鬧爆「久病床前無孝子」
帖文一出即掀起熱議，大多網民鬧爆該不孝子忤逆，「久病床前無孝子，親生仔不如近身錢真係冇錯」、「如果我係婆婆，就將層樓賣咗出去揸住筆錢住富貴老人院，唔使比個忤逆仔要脅」、「如果個仔咁樣我講野，半層樓都唔比佢」、「60歲仲嘈阿媽層樓，一世廢人」、「佢咁樣對阿媽，將來佢啲仔女都會用同一方式對待佢」，亦有網民稱「唔知前因，好難話啱唔啱」、「家事，外人好難講。有可能層樓係全費個仔比，只係借阿媽名」、「阿媽應該都有責任，唔知點教呢個忤逆仔。」