網上熱話｜七旬銀髮婦拉車做外賣步兵　同行：佢個朵喺將軍澳好響

社交平台近日有網民分享在將軍澳尚德邨遇到一名年約70歲的婆婆做外賣「步兵」，懂得使用手機應用程式，更用買餸車送餐，細心安排獲網民大讚「值得尊敬」、「肯定乾淨」、「識得跟貼時代步伐」、「要加小費支持下」。有「步兵行家」分享婆婆「其實個朵喺將軍澳好響」，做步兵原因是「當做運動兼有收入」。

有網民本月4日於facebook群組「將軍澳主場」發文，稱在尚德邨遇到「70幾歲阿婆送餐步兵。」可見一名滿頭銀髮的婆婆正彎着腰，將一袋外賣放進拉買餸車中。樓主指出，他亦是外賣步兵一員，聊天期間得悉婆婆做步兵原因是「當做運動兼有收入」，婆婆還懂得用手機「踢單」，「路程唔啱仲識得踢走張單」。樓主讚揚婆婆「有心有力，自食其力，發揮獅子山下香港人精神」，認為她「有健康體魄，有得選擇自己該做及喜歡做的事。活在當下，珍惜每一天」，又說「其實阿婆個朵在將軍澳好響，好多食店職員及物業管理員都畀like佢」，又指出圖及帖文前已得當事人同意。

網民稱「第一次收外賣覺得愧疚」

自食其力的婆婆引來網民紛紛大讚，「勁，識手機接單」、「婆婆好叻，祝佢身體健康萬事如意」、「婆婆想賺下收入，比執紙皮多，而且佢係自力更生」、「當做運動身體又健康」、「佢放埋外賣落個車車度，分分鐘仲穩過後生仔，禮貌仲好」、「送過黎我一定比貼士！」。

有曾見過婆婆的網民說，「有一次買嘢食見到呢位婆婆，個職員問佢使唔使幫你放入去，佢話唔使呀，我自己搞得掂，而且有3單要送，我好欣賞佢」、「佢試過由尚德行過嚟坑口，第一次收外賣覺得愧疚，但見到佢咁精神都係多謝」、「收過呢個婆婆嘅外賣，好有交帶，到樓下打電話畀我話佢就到，都好有禮貌」、「我都收過婆婆送餐訂俾屋企人食。之後我同佢一齊搭𨋢離開，我讚佢好犀利。佢話覺得做得好開心，覺得又可以走動吓又可以賺錢。」

