網上熱話｜三線女明星租新樓住完變爛屋　業主欲哭無淚：最後一個月租金都冇交足(多圖)

三線女明星租新樓住完變爛屋 業主欲哭無淚：最後一個月租金都冇交足(FB[香港]租樓/買樓討論區)

打算出租作長線投資的大家，或者要先了解有何風險。近日有業主在Facebook上分享，將其一間新屋租給一位三線女明星，他原以為對方「唔敢玩嘢」，最後收樓交吉時，卻被對方玩到殘，令業主忍不住公開該明星惡行。

女明星1次過交1年租金 該業主於Facebook群組「[香港]租樓/買樓討論區」發帖，表示表示2年前租了新屋給一個不太紅的女明星，當時對方以1次過交1年租金，當然業主在租金上也會酌情調整。 其後女明星在2年後不續約，但不論是門匙或門卡，她都只肯使用Lalamove快遞作寄還，業主當時心知不妙，結果收樓時的情況更令他大感震驚，對方竟將間屋住到殘舊不堪。

三線女明星租新樓住完變爛屋 業主欲哭無淚：最後一個月租金都冇交足(FB[香港]租樓/買樓討論區)

屋內環境殘破不堪 據業主發布圖片顯示，屋內多面牆壁損壞，業主又指，「牆身花晒，樓梯被寵物咬爛，全屋傢俬都都冇搬走」。業主最後更要自己花費數萬元重新裝修，甚至女明更自己最後一個月卻沒有交足租金，更要求業主退回按金。 最終業主找了相熟的師傅去「大執」，亦要找運輸公司替女明星棄掉多件傢俬，但該位女明星竟「條氣唔順」，業主稱，「我要搵運輸幫佢揼咗啲枱、櫃、雜物。全間屋啲牆要油返，地板的負責俾一半錢，加埋都係29,000蚊，佢咁都話貴。依家啲人真係不負責任，唔講道理。」