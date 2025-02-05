網上熱話｜上機場穿梭巴八達通餘額不足　車長免收車資　乘客堅持付費：已向城巴投訴

有網民今日(5日)於社交平台發帖，指自己早上乘坐循環來往東涌站的機場穿梭巴士S1線時，在東涌站上車拍八達通卡卻發現餘額不足，遂想改用以信用卡電子付款。惟巴士司機相信是擔心阻礙到其他乘客上車，向事主表示可免收車資，卻疑因事主不滿車長當時語氣 ，在堅持付費後再選擇向巴士公司投訴，帖文引起網民熱議。
事主形容司機當時向其大喊：「唔駛你俾啦！唔駛你俾啦！阻X住曬！」為免阻礙巴士運作及其他乘客，於是只向司機表明「唔駛講粗口」便站到一旁。待其他乘客均已上車，巴士亦順利開出後再嘗試到信用卡機前付款卻不果。車長當時再度向事主表示：「話咗唔收你錢，你咁執著做乜？」事主則直指自己不想有任何法律責任，最終成功以支付寶付款。事主在帖文中形容「不明白司機為何如此小事就失控，尤其S1有接載大量旅客。還有會研究司機是否兩度教唆我盜竊。」並提到已經網上向巴士公司投訴。
網民反應兩極
對於該篇匿名帖文，網民持有不同意見。有人認為車長的確不應「講粗口」、建議發帖人向巴士公司反映事件「你覺得自己有道理就去投訴」；亦有人提出質疑事主發帖或有隱藏部份事實，不解車長生氣是否有隱情「人人只會講有利部份，我感覺你係咪影響人上車」；更有不少網民為車長抱不平「唔收你錢仲要比你公審」、「個司機都開到聲唔使你俾，點解你仲咁執着俾錢，仲有講粗口唔一定態度差」、「S1真係好多人搭，人龍排到地鐵站門口，體諒下司機工作壓力」。
法例規定乘客應跟從巴士司機為公眾安全着想所發出的指示
翻閱專營巴士公司的《乘客須知》，規定乘客須以現金（港幣）或預繳車票直接投入錢箱以繳付車資，車廂內不設找續。乘客亦可使用在車內已設置之電子支付方式(例如八達通)以繳付車資。另一方面，根據《公共巴士服務規例》(第230A章)第13B條，巴士司機可向乘客或擬成為乘客的人發出其認為為公眾安全着想而需要發出的指示。乘客不得不遵從根據以上條例所發出的指示。任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪，可處罰款$2,000。