網上熱話｜上水太平邨又發現「不常見老鼠」 管理處兩年後再發「教學通告」

通告由「太平邨管理處」發出，指有居民投訴在邨內發現「不常見品種的老鼠」，會爬上樓和樹上。不過，經管理處調查後，發現這些「老鼠」其實只是松鼠，是一場「美麗誤會」，又教居民如何分辦。(網上圖片)

最近一張管理處通告引起不少網民熱議，該通告由上水太平邨管理處發出，指有居民投訴在邨內發現「不常見品種的老鼠」，會爬上樓和樹上。不過，經管理處調查後，發現這些「老鼠」其實只是松鼠，是一場「美麗誤會」，又教居民如何分辦。翻查報道，太平邨管理處亦曾於2022年張貼該通告，故相信今次再有居民投訴，故管理處「循環再用」。

有網民於社交平台發文，指太平邨管理處於周一（9日）發出一張通告，主題為「松鼠當作老鼠的美麗誤會事宜」。通告內容提到早前接獲住戶通知，指有「不常見品種」的老鼠於邨內徘徊及跳躍，其跳躍能力卓越，能輕易攀爬到單位附近的樹上。管理處其後作出深入調查，相信「鼠蹤」實為松鼠所引起的美麗誤會。

通告詳細介紹松鼠的外貌及特徵，「松鼠雖與出沒於溝渠、夜行的老鼠同屬齧齒目，體型亦近似，但松鼠屬松鼠科，並非老鼠，對人畜亦無害，特徵是長著毛鬙鬙的長尾巴」。管理處呼籲住戶能多加包容及尊重自然生態，不餵飼不騷擾動物生長，又著住戶如有查詢可聯絡管理處。翻查報道，太平邨管理處亦曾於2022年9月22日張貼該通告，內容相同，故相信今次再有居民投訴，故管理處「循環再用」。

網民熱議寫得好有喜感 「管理公司要做埋生物解說」

通告引發網民熱議，有人笑稱「邊位上水太平邨居民咁高智能，松鼠當做老鼠」、「食緊早餐差啲噴奶茶」、「出通告嗰個人要忍笑」、「管理公司要做埋生物解說」、「點解啲人常識可以咁貧乏」、「寫得好有喜感」、「松鼠都唔一定乾淨，喺人環境居住嘅老鼠又未必污糟過人環境，眾生平等」、「大家都係鼠，不用分得那麼細！」、「一陣睇到隻哈士奇又話見到有狼」，亦有人記得管理處曾張貼通告，「幾年前喺網上見過有人po管理處呢張通告，而家又嚟？」、「我住太平邨，依張咁既垃圾以前已經出過」。