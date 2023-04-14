網上熱話｜上水媽媽MMA「身教」細路　纏鬥出拳互踢扯髮樣樣齊(有片)

作為父母，身教非常重要，因子女有機會模仿自己的一舉一動，今（14日）網上流傳一則影片，清楚拍到有兩名家長在公園當住自己子女面前大打出手粗口橫飛，纏鬥出拳互踢扯髮樣樣齊，最後更變成「街頭MMA」，嚇得一旁小朋友不斷說「走啦，唔好打喇」。

黑衣女扯實白衣女纏鬥出拳

有網民在社交平台群組上傳影片，影片可見有2名媽媽在公園爆發衝突，片段開首即見黑衣女士指罵白衣女士，大喊「推我做咩呀」，暗示對方先出手，及後白衣女士反推一下，黑衣大媽隨即「起飛腳」踢向對方下身，兩人隨後互踢。

接著兩女始動手抓住對方，但黑衣女士極具氣勢將對方逼至一角，並扯實白衣女士頭髮不斷纏鬥出拳，一旁小朋友嚇壞呆企。

纏鬥出拳互踢扯髮樣樣齊

不久後黑衣女士再扯髮將白衣女士撻生魚式摔落地下，又大喝對方「推我，推我吖嗱」，然後使出再反手扯髮一招，將白衣大媽摔向另一邊，甚至一度連自己都失平衡跌倒，身穿的拖鞋亦飛甩出來。

完全不夠打的白衣女士勉強伸手扯對方口罩，有旁觀者大叫「冷靜」及「唔好打」，一旁邊小朋友疑在抹眼淚；保安員上前勸道，「唔好打啦，嚇親細路仔」；亦有男童大叫「好嘈」。

最後黑衣女士指責白衣女士，「而家你個小朋友打喊人哋」，惟白衣大媽反駁「頭先你個小朋友喺度打，我真係搵返出嚟」，雙方互指對方小孩打人，而較矮的紅衣男童撿回拖鞋叫黑衣女士「媽媽」，較高的紅衣男童為她撿回帽子。