網上熱話｜上水彩園邨男童持「狙擊槍」疑射雀　網民斥離譜憂誤傷途人

社交平台近日流傳相片，指上水彩園邨平台有男童當眾手持「狙擊槍」型長槍射雀，批評是「蓄意殺害小動物」，又憂慮會誤傷附近街坊途人。相片引來網民熱議，指摘小孩行為離譜，「上水雀仔大屠殺？」、「無家教」，又認為應報警，「殘害動物罪已可拉得」。不過也有網民認為只是小孩子玩玩具槍，「他只是個小孩」。

有網民於上星期六（11月9日）於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布兩張相片，指「街坊見到，上水彩園邨平台，有講普通話細路攞住長槍射雀，蓄意殺害小動物？？？射到人點算？？？」。相片見到，一名站在平台的男孩，拿着狙擊槍型長槍向遠方瞄準，其旁邊有一名年紀較小的男童，附近亦有多名男子坐着休息，但正在用手機無人理會小孩行為。