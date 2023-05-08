網上熱話｜上水快餐店洋漢VS港男互篤爆罵戰　雙方中英粗口夾雜攻擊(有片)

俗語有云「相嗌唔好口」，爭吵傷感情。今（8日）中午，上水一間快餐店內，一名港男與洋漢及其港人朋友激烈爭執，期間雙方互篤之餘，更以中英粗口夾雜嗌交，影片在網上流傳後，惹起熱議。

影片在「 的士司機資訊網 Taxi 」被人上傳，文中寫道，「Go back to your country ！中國人終於站起來，開心香港，一名中國人，可能剛睇完長津湖，戰狼上身，說好香港故事⋯⋯」影片見位於上水火車站的美心快餐店，拍片的網民未有透露因何起衝突，只見影片中港男不斷指斥該名洋漢及其朋友，欺負另一名食客，估計港男在事件中屬打抱不平。

兩港男先以英文互罵

影片全長約1分鐘36秒，影片開頭Cap帽港男先與藍衫港男以手指互篤及英文互罵，其後一名短褲洋漢加入，Cap帽港男即轉身轉向洋漢狂爆英文粗口辱罵，更涉及歧視性話語，「go back to your fxxking country！」（滾回你自己的國家）。

其後三人更向對方辱罵，及後快餐店職員不斷勸交，分隔雙方，亦為洋漢及其朋友調位置方才平息事件。

網民：萬事以和為貴

不少網民認為萬事以和為貴，指出使用帶有歧視性的語句不太恰當；有網民對現場快餐店職員大表讚賞，認為今次是「阿姐平亂」，非常有耐性地平息紛爭，期間在勸服洋漢及其朋友換位時，更細心地替他們拿行李。