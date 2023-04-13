網上熱話｜上水怪賊偷擸48罐　揭豆豉鯪魚5大秘聞

上水新康街一間超市周一(10日)出現一名怪賊，持刀指嚇職員，並偷走48罐豆豉鯪魚罐頭。不少網民對於事件感到驚訝，有人甚至調侃笑言，「豆豉鯪魚每罐重 227 克，48罐就重10公斤。可以孭住10公斤重量跑步走，佢真係豆豉鯪魚狂熱粉絲！」看來豆豉鯪魚確是魅力沒法擋，現在一起來看看相關罐頭的6大秘聞！ 1.豆豉鯪魚已經有130歲！ 世上第一罐豆豉鯪魚就是由廣茂香罐頭廠於1893年出產，1912年廣茂香罐頭廠更名為廣奇香罐頭廠後，於香港註冊了「鷹金錢」商標品牌。直到1956年中國政府推行公私合營，廣茂香罐頭廠就變身成為現今廣東罐頭廠，為前蘇聯與中國經濟合作的165個重點項目之一。相關廠房亦是當時亞洲最大型罐頭廠之一。

2.因乜解究豆豉要配鯪魚？ 19世紀末，許多廣東人下南洋打工，都會將家鄉的鯪魚曬成乾，同時還會帶上下飯的豆豉，以解決路上的吃飯問題。一次偶然間，有人發現豆豉和鯪魚混在一起吃，味道出奇地好，就這樣，愈來愈多的外出勞工都會帶上豆豉和鯪魚，並以豆油浸泡在瓦罐中隨身攜帶，防止腐壞。這種傳統做法逐漸轉變成一種罐頭製品。

3. 25年來加價436％！ 香港政府統計處於每年都會製作《香港統計年刊》，並列出一系列民生代表食品的平均批發價格及零售價格。而在去年年刊指出，超市食品中，以罐頭食品的價格升幅最大。事實上，翻查資料，25年前的豆豉鯪魚只售5.6元，如今已賣約30元，升幅高達436%！疫情期間價錢甚至飆升到50元一罐，不少網民笑指，新鮮魚遠比罐頭魚便宜。

4.「 高鈉 」食物 進食罐頭本來便與健康無緣。但2020年消委會，對市面上46款罐頭魚進行了檢測，當中包括7款鯪魚罐頭。檢測發現，全部鯪魚罐頭的鯪魚部分亦被評為「 高鈉 」食物，意思是不計算罐頭內的醬汁和配料，只檢測魚肉的部分已經超標。其中「鷹金錢」金獎豆豉鯪魚的鈉含量最高，一罐的鈉含量已高達880毫克，超過世衞建議成年人每天攝取鈉上限(2,200毫克)的4成。消委會建議消費者不宜添加太多汁「撈飯」，避免攝取過多的鈉，影響身體健康。

豆豉鯪魚的鯪魚部分被消委會評為「 高鈉 」食物。(消委會圖片)