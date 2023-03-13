網上熱話｜上水腸粉店結業卻被批「食完覺得唔值」　老闆千字文反駁網民

日前該腸粉店於社交媒體專頁上，發布圖片表示4月9日為最後營業日，帖文中未有交代結業原因，惟消息一出已引來街坊及網民討論，當中有人大感不捨，表示兒時回憶又少一個；不過更多的是揶揄，更批「食完覺得唔值」及「水準一般」。

上水一間老字號食店，日前於其社交媒體專頁刊出結業啟事，除了一眾街坊感到不捨外，亦遭到不少網民留言揶揄，更批「食完覺得唔值」，令老闆感到委屈，更撰寫千字文反駁網民。最新食店的社交媒體專頁已關閉。

撰寫千字文反駁網民

為此，老闆更撰寫千字文反駁網民，道出開業以來辛酸。老闆表示，自己連續6個月，從凌晨4點開始工作，直至晚上7時才吃上第一頓飯；又指自己憑赤手耐超高溫度，才掌握到腸粉的軟熟度製作食品，更是每日炒十斤麵、每日煲共三尺高的粥，但反遭批評，「俾X客鬧，我反問西客凍嘅腸粉食唔食，X客話我吋（寸），我願意有條件送個食牌俾你。」

網民意見不一

部分街坊得悉此事後，到其腸粉店於社交媒體專頁留言，以表示不捨，「又結束，呢排成日聽到熟悉的食店結束」、「又一間小店byebye…」、「呢啲懷舊食店真係買少見少」。

不過更多的是揶揄食店，表示水準一般，認為結業也不感可惜，「事實就係執咗都唔可惜」、「食過，覺得唔值」、「佢講嘅野…其實每間食店都有經歷緊架啦」、「你辛苦關人鬼事，人地比錢黎食完覺得唔值就係咁簡單」、「辛苦還辛苦 好食先有人撐架嘛」、「做到咁辛苦都整得咁難食都唔簡單」、「有人支持自然有人反，唔受得就唔好打開門做生意，開得page比人留言就做好心理準備」、「同深水埗坤記一樣，早執早著」、「中等至中上水平，未至於去到全宇宙最好食」。

而最新該食店的社交媒體專頁已關閉。