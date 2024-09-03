網上熱話｜上海女模遊港冒充ICAC調查員 自製「委任證」總部打卡 廉署有回應(更新)

一名上海女子於小紅書展示遊港的照片，可見她在北角ICAC總部門口裝扮成廉署人員，更展示有自己名字的「委任證」(小紅書)

香港廉政公署（ICAC）一直響譽內地，在北角總部大樓掛著「廉政公署」四個大字的「招牌logo」時常在港劇及電影出現，亦成為內地民眾遊客遊港「打卡」熱點。一名上海女於社交平台展示遊港的照片，可見她在北角ICAC總部門口裝扮成廉署人員，更展示有自己名字的「委任證」，職級為「首席調查主任」。

該名劉姓30歲女子於社交平台小紅書標明自己在上海居住，職業為模特及時尚博主，她近日發文稱赴香港旅遊，於各區遊玩打卡，其中一站到北角廉政公署總部大樓，她發帖稱「ICAC查案！唔方便透露！這兒是TVB迷來香港必去的吧！」照片可見她穿了OL裝上班服，在「招牌logo」前展示「委任證」，可見「委任證」有其名字，職級為「首席調查主任」，亦印有證件編號，有效期至2029年12月31日，及後該女子刪除「委任證」的近照。

網民質疑犯法 「有這麽無聊嗎」

帖文引發小紅書及連登討論區熱議，有網民質疑事主假扮廉政公署人員，「拉人未？假冒公職人員」、「你唔怕人地告你偽造假證件？」、「有這麽無聊嗎？你在香港拿著假的ICAC證件已經是犯法，還要去總部打卡，真服了你」、「不尷尬嗎？」、「又新打卡景點」、「上來喝咖啡」、「妝就不香港了，那些女警不會化這樣的」、「把網紅妝卸下先啦」、「你的氣質與這個地方一點關係都沒有啊」、「原來跑去政府部門門口假裝政府部門人員擺拍也成一種流行趨勢了呀」、「你會上東張西望的」。

