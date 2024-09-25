網上熱話｜下雨天簷篷底排隊等小巴　網民斥男子冒雨站頭候車屬插隊捱轟

落雨天乘客在露天車站等車時，可能會先在附近有「瓦遮頭」的位置避雨，待車輛抵達才前往登車。有網民在一個雨天等小巴時，與其他人一同站到旁邊商場簷篷下排隊，其時有一名男子冒雨站在站頭位置等車。當小巴到站時，簷篷下的隊伍遂步往登車，並齊聲指斥男子未有排隊，更有人阻止該男子上車。舉動雖獲在場乘客支持，可是在網上卻惹來一面倒批評。

有屯門街坊在一個地區群組發帖指，早前在屯順街一個專綫小巴站等車時，與其他乘客站在屯門市廣場簷篷下輪候，其間一名男子如常站在小巴站牌前冒雨開遮等車。小巴抵達車站時，簷篷下的隊伍遂上前登車，但批評冒雨候車的男子未有排隊。該名街坊形容男子「眾人勸都唔聽，話我係排緊」，又讚揚隊中阻止男子上車的女子行為「好正義」。

不過，帖文被群組網民一面倒反駁。有網民批評發帖者本末倒置，「人地(哋)係(喺)站頭排隊就話冇排」、「站頭係果(嗰)度，你地(哋)避雨排左(咗)入去，係你地(哋)問題」、「有問題嗰個好似係你喎，仲話唔畀人上車個女人正義添，服左(咗)你既(嘅)歪理」、「人哋捱住落雨排正站頭反而唔畀上車，宜家係你哋避雨咋喎，乜×嘢道理」、「淨係見到你哋成班自私精霸凌緊佢一個男人。」

網民：你哋只係避雨唔係排隊

有人就指出人多不代表正確，「你地(哋)只係避雨唔係排隊，夾埋話個男人，人多唔代表你地(哋)岩(啱)囉，依家仲要影相放上黎(嚟)，搏乜野(嘢)？」另有過來人分享類似經驗，「有個阿姐行咗一二邊遮太陽，架車到嘅時候佢打我尖佢話自己排緊隊，我好大聲咁問佢咁請問你喺邊度排緊隊？佢冇出聲」、「有啲人又要想打尖又唔敢插隊就自己新增條隊。」