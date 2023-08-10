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2023-08-10 16:09:22

網上熱話｜不准換綫路牌睇錯做「換錢」　內地網民求解惹質疑：可以看英文的

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有旅客疑把不准換綫路牌看成「不准換錢」，在社交網站發問路牌意思。(資料圖片／陳奕釗攝)

有旅客疑把不准換綫路牌看成「不准換錢」，在社交網站發問路牌意思。(資料圖片／陳奕釗攝)

內地旅客疫後來港旅遊模式轉變，由以往「食買玩」變為探索香港社區，包括近期興起與各區路牌「打卡」。有內地旅客日前在中環及灣仔繞道的中環入口，看見一個指示駕駛者不得在隧道內切線的「不准換綫」路牌，惟他疑不慎看錯「綫」字，在社交網站發帖問為何路牌會提示司機「不准換錢」。

網民戲稱：前方沒有找換店

有關帖文近日被截圖轉載至另一社交網站facebook，有網民戲言「隧道接收差所以不要用手機轉錢，app有機會中bug，錢就消失」、「因為前面沒有找換店」、「原來係咁，所以成日冇現金係(喺)身」、「囚(因)為有外匯管制」。

另外，有不少留言批評發帖者不識字，「中文看不懂，可以看英文的」、「唔識字都應該有啲常識吖」、「睇開簡體字，認唔到繁體字明既(嘅)，但連部首都睇錯咁就有問題啦」。

▼香港大多隧道路段均不准換綫▼

有旅客疑把不准換綫路牌看成「不准換錢」，在社交網站發問路牌意思。(資料圖片／陳奕釗攝) 有旅客疑把不准換綫路牌看成「不准換錢」，在社交網站發問路牌意思。(資料圖片／陳奕釗攝) 本港絕大部分隧道路段均為雙白線，管道內不准換綫。(資料圖片／陳奕釗攝) 本港絕大部分隧道路段均為雙白線，管道內不准換綫。(資料圖片／李睿哲攝) 本港絕大部分隧道路段均為雙白線，管道內不准換綫。(資料圖片／陳奕釗攝) 有旅客疑把不准換綫路牌看成「不准換錢」，在社交網站發問路牌意思。(網上圖片)

本港絕大部分隧道路段禁切線

不過，亦有不少港人和台灣網民承認以往曾把「綫」看作「錢」，「台灣繁體香港繁體不同，我第一眼也看錯了」、「唔係講笑，呢個問題喺我5歲嗰時有問過」。

現時本港所有隧道絕大部分路段均為雙白線，即不准切線。據運輸署《道路使用者守則》，駕駛者應在駛入隧道前選用適當行車線，即使本身行車線暫時受阻，也切勿駛越雙白線。

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