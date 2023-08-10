網上熱話｜不准換綫路牌睇錯做「換錢」　內地網民求解惹質疑：可以看英文的

內地旅客疫後來港旅遊模式轉變，由以往「食買玩」變為探索香港社區，包括近期興起與各區路牌「打卡」。有內地旅客日前在中環及灣仔繞道的中環入口，看見一個指示駕駛者不得在隧道內切線的「不准換綫」路牌，惟他疑不慎看錯「綫」字，在社交網站發帖問為何路牌會提示司機「不准換錢」。

網民戲稱：前方沒有找換店

有關帖文近日被截圖轉載至另一社交網站facebook，有網民戲言「隧道接收差所以不要用手機轉錢，app有機會中bug，錢就消失」、「因為前面沒有找換店」、「原來係咁，所以成日冇現金係(喺)身」、「囚(因)為有外匯管制」。

另外，有不少留言批評發帖者不識字，「中文看不懂，可以看英文的」、「唔識字都應該有啲常識吖」、「睇開簡體字，認唔到繁體字明既(嘅)，但連部首都睇錯咁就有問題啦」。

▼香港大多隧道路段均不准換綫▼