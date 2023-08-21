網上熱話｜不滿乘客拒褪後致送車尾　黑裙長髮女「人肉截巴士」(有片)

相關片段在社交平台流傳，長約20秒。影片可見在新田一個巴士站，一名身穿黑衣黑裙的長髮女子張開雙手，不讓一輛滿座的九巴開走，該巴士是去落馬站的B1線。當時有一名婦人走出馬路，嘗試勸阻黑衣女子惟不果，無奈之下唯有獨自走回路邊。

現代人生活急速，許多時或因趕不上巴士而大發雷霆，惟好似今次事件中的女子那樣，因不滿乘客拒絕「褪後」，導致她未能上車，不惜「人肉」阻礙巴士開車的行為確實罕見，引起網民熱議。

候車乘客不值行為爆粗問候

在巴士完全停下後，黑衣女子情緒甚為激動，指著巴士內的司機及乘客，並以帶有口音的廣東話，隔著玻璃向車廂裡的乘客喝道：「你褪後D企啦！」唯車廂內的乘客並無理會。現場有候車的乘客指罵黑衣女子的行為，有人要求報警，更爆粗問候她「你痴線架？」、「X街啦你」，期間黑衣女子回頭望向指罵她的市民。至此影片結束，暫未知後續情況。

帖文的留言指，截巴士只需站在車站遞手，毋須走出馬路「大字型咁截停部車」，以免危險，又說影片中新田這個位置，「如果遇到九巴B1線巴士滿座上唔到車，可以行去對面落馬洲過境巴士站乘搭皇巴，前往皇崗口岸。」至於不少網民就留言怒斥或嘲諷黑衣女子的行為，指罵「痴線」、「白卡」、「有冇被拘捕？」。

根據《簡易程序治罪條例》第4(28)條，作出任何作為，因而可直接造成或可導致公眾地方或海岸、航道、泊船處或下錨處、運輸或交通受損或遭受阻礙；可處2,000元罰款或監禁3個月。