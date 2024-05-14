網上熱話｜不滿有人帶榴槤上巴士　男乘客要求停車揚言報警　車長現身講結局

有網民在社交平台指乘搭巴士時，目擊一名男乘客疑不滿有人帶榴槤上車，導致車內充斥榴槤味道，要求車長停車及一度揚言報警，該網民斥對方浪費全車時間，「你咁頂唔順咪坐其他位囉！」，及後車長亦現身留言講事件結局。
該名網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指日前乘搭九巴58M線往屯門時，一名男乘客從轉車站上車後不久，疑不滿車廂有榴槤味道「搞到架車成陣味」，遂向車長投訴人帶榴槤上車，隨後要求對方到站後停車及報警處理。全車乘客因此需轉乘第二輛巴士離開，經過與車長溝通後，男乘客最終未有報警。
發文的網民又指，雖然的確車內有榴槤味道，「但人哋包到實一實，又無整污糟架車」，加上當時是下班繁忙時段，當時已差不多回到屯門，形容該名男乘客為「嗅覺大帝」，阻礙全車乘客返屋企的時間，又認為對方如果難忍氣味可以選擇到上層坐，而非為難車長及乘客。他又引述車長指「呢度唔係新加坡，公司無規例話禁止帶榴槤上巴士」。
隨後有自稱是涉事車長的網民留言講述當時情況，指當時該名男乘客向自己怒鬧：「身為一個車長，你有冇搞錯呀，你點解俾個客帶榴槤上車呀，咁臭。」他解釋自己當時戴口罩，亦打開了車窗，加上該名乘客並非帶原隻榴槤，而是拆肉的榴槤，因此未有發現有人攜帶榴槤上車。
全車需下車 「最後佢話唔報警啦」
該名男乘客及後要求他停車並揚言報警，自己只好讓全車乘客轉車，惟正當準備打電話時，「佢鬧我做咩唔截住當事人，鬧我唔係一個稱職嘅車長，我都認，我好少處理呢啲事情，但係人都走咗，成部車都吉咗，我問佢，滿意未？最後佢話唔報啦，完。」他又指事件令自己遲了收工。
網民斥小題大做 「阻住放工返屋企」
不少網民均斥責男乘客小題大做，及支持車長「不用自責你已處理得好好」、「咁巴閉唔坐的士？」、「係咪有汗味有體臭都唔可以上車？攪到架車成陣味」、「阻X住哂放工返屋企」，另有人稱「個人感覺，雖然夏天真係無辦法，榴蓮同體臭，我會揀榴蓮」。亦有人指「嚴格嚟講只要有人對榴槤反感，都屬於厭惡性物品，簡單啲嚟講，就係只要影響到人，車長有權要求該人士離開巴士，如果拒絕配合可以報警處理。」