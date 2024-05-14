網上熱話｜不滿有人帶榴槤上巴士　男乘客要求停車揚言報警　車長現身講結局

有網民在社交平台指乘搭巴士時，目擊一名男乘客疑不滿有人帶榴槤上車，導致車內充斥榴槤味道，要求車長停車及一度揚言報警 Facebook群組「屯門公路塞車關注組」

有網民在社交平台指乘搭巴士時，目擊一名男乘客疑不滿有人帶榴槤上車，導致車內充斥榴槤味道，要求車長停車及一度揚言報警，該網民斥對方浪費全車時間，「你咁頂唔順咪坐其他位囉！」，及後車長亦現身留言講事件結局。

該名網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指日前乘搭九巴58M線往屯門時，一名男乘客從轉車站上車後不久，疑不滿車廂有榴槤味道「搞到架車成陣味」，遂向車長投訴人帶榴槤上車，隨後要求對方到站後停車及報警處理。全車乘客因此需轉乘第二輛巴士離開，經過與車長溝通後，男乘客最終未有報警。

發文的網民又指，雖然的確車內有榴槤味道，「但人哋包到實一實，又無整污糟架車」，加上當時是下班繁忙時段，當時已差不多回到屯門，形容該名男乘客為「嗅覺大帝」，阻礙全車乘客返屋企的時間，又認為對方如果難忍氣味可以選擇到上層坐，而非為難車長及乘客。他又引述車長指「呢度唔係新加坡，公司無規例話禁止帶榴槤上巴士」。

隨後有自稱是涉事車長的網民留言講述當時情況，指當時該名男乘客向自己怒鬧：「身為一個車長，你有冇搞錯呀，你點解俾個客帶榴槤上車呀，咁臭。」他解釋自己當時戴口罩，亦打開了車窗，加上該名乘客並非帶原隻榴槤，而是拆肉的榴槤，因此未有發現有人攜帶榴槤上車。