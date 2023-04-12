網上熱話｜不滿老翁咳嗽　3男女巴士MMA揮拐杖圍毆大混戰(有片)

又多一宗「MMA事件」發生，昨（11日）一輛E31九巴車廂內，疑不滿老翁在車上咳嗽，2女1男大戰口罩老翁，期間更揮拐杖圍毆大混戰，甚至一度打至鞋也飛脫。
長髮女人首先「起槓」
該則「MMA事件」被乘客全程直撃並拍下影片，及後在社交平台發帖。該乘客指，老翁坐近逃生門並一直戴好口罩，惟咳了兩聲後，一旁灰衫長髮女人即時「起槓」，專登大聲咳了數聲，然後身旁白髮男人未知是否不滿，更刻意除下口罩向老翁連咳兩聲，罵戰一觸即發，雙方一度發生口角。
繼而坐老翁對面的女士亦加入戰團，揮舞拐杖亂打，最終老翁被3男女圍毆，期間鞋子亦飛脫。當時司機已立刻停車上前了解，司機表示，「如果再嘈嘅話就要落車同埋報警」，亦同時要求眾人分開乘坐，惟灰衫長髮女人依然繼續責罵老翁。
該拍片的目擊乘客更直斥，「佢哋有冇諗過咁樣打法，萬一阿伯落車之後因為腦積血死咗，佢哋咁樣係謀殺？」，她指，「阿伯一直瞌埋眼，直至我落車嗰陣諗咗一諗，我都有啲擔心阿伯，因為個女人坐咗去第二個位之後，阿伯一直都係合埋眼，於是我行返去前門嗰度敲門，同司機講叫佢睇一睇阿伯同report比公司。」
網民：咳兩聲引發世界大戰
影片引來網民熱烈討論，有人認為老翁有戴好口罩已盡本份，認為該報警處理；亦有人指現時社會已復常，3名男女實屬大驚少怪，「咁驚就唔好出街喇，最驚防疫X, 陣間阿伯激一激心臟病發就大獲」、「其實真係應該要報警囉，唔報警如果阿伯最後有咩事邊個負責呀？」、「咁驚點解仲要坐交通工具…亞伯好慘，司機應該即時報警。」、「警方要做野，打人果幾個走唔甩」、「冇品冇家教」。