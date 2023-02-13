網上熱話｜不滿餐廳設限時規條 中女發火大罵踩Waiter：抵你一世攞最低工資(有片)

不少餐廳繁忙時段，都會設立用餐時間規條，但近日一家餐廳卻有顧客因不滿而發火大罵「踩Waiter」，更疑歧視餐飲從業員說「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。
東南亞菜印尼餐廳「峇里堂」，於周五（10日）以「欺凌和橫蠻霸道的本質是歧視，請停止歧視餐飲從業員」為題於社交平台專頁發文，指當日開舖不久後便有一名中年女子內進表示共5人用餐，惟臨近午市繁忙時間，職員向其解釋餐廳有用餐時間限制，及後女子即感不滿，揚言要在網上「寫臭餐廳」，店主更形容該女子「用粗暴嘅語調去謾罵我哋嘅同事」。
中女不滿限時發火大罵
全長23秒的影片中，該中年女士不停表示餐廳尚餘多個空位，又指出餐廳職員態度惡劣，若非家中兩位年屆80餘歲的老人家想入內進餐，根本不會光顧；店主亦表示，餐廳職員已被中年女子不斷漫罵，認為別人當其是「乞衣」，又表示不需施捨。
隨後該名中年女士「越罵越好火」，甚至一度歧視餐飲從業員，更稱「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter 。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。
由於言論帶有歧視全港餐飲業者之嫌，負責人決定公開部分片段，「最主要係想為服務業同仁爭返啖氣」，並表示「做侍應冇問題囉，冇侍應妳同妳80歲父母出街食咩呀？食風呀？」
網民：做waiter正正常常，最緊要唔駛畀天收
影片被店主放到網上後，引起一眾網民嘩然，不少人怒斥中年女子的行為，「呢啲X客敢講唔敢認，又要浪費時間響度調和詭辯」、「waiter有咩唔好，正正常常打工，最緊要唔駛畀天收」、「佢應該要去心理治療」、「呢位阿姑要小心講嘢啦！全世界冇晒侍應，你就真係冇服務態度俾你啦！」、「祝佢成世無waiter serve佢」、「現今有一部份消費者意識出現問題」、「今時今日最低工資請鬼到人咩」、「垃圾，真系有錢就唔洗去平民貴貴小小餐廳食嘢啦」、「封殺佢啦，以後唔做佢生意啦！」。