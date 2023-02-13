網上熱話｜不滿餐廳設限時規條 中女發火大罵踩Waiter：抵你一世攞最低工資(有片)

不少餐廳繁忙時段，都會設立用餐時間規條，但近日一家餐廳卻有顧客因不滿而發火大罵「踩Waiter」，更疑歧視餐飲從業員說「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。

東南亞菜印尼餐廳「峇里堂」，於周五（10日）以「欺凌和橫蠻霸道的本質是歧視，請停止歧視餐飲從業員」為題於社交平台專頁發文，指當日開舖不久後便有一名中年女子內進表示共5人用餐，惟臨近午市繁忙時間，職員向其解釋餐廳有用餐時間限制，及後女子即感不滿，揚言要在網上「寫臭餐廳」，店主更形容該女子「用粗暴嘅語調去謾罵我哋嘅同事」。

中女不滿限時發火大罵

全長23秒的影片中，該中年女士不停表示餐廳尚餘多個空位，又指出餐廳職員態度惡劣，若非家中兩位年屆80餘歲的老人家想入內進餐，根本不會光顧；店主亦表示，餐廳職員已被中年女子不斷漫罵，認為別人當其是「乞衣」，又表示不需施捨。

隨後該名中年女士「越罵越好火」，甚至一度歧視餐飲從業員，更稱「抵你哋淨係做waiter，一世淨係可以做waiter 。抵你哋一世都淨係攞到最低工資」。