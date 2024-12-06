網上熱話｜中學生上課如廁要填表申請　 校方：要求有關老師即時停用

近日有中學生在社交平台Threads發文投訴，有老師要求學生若於上課期間去洗手間，需填寫表格申請，引起網民熱議。

近日有中學生在社交平台Threads發文投訴，有老師要求學生若於上課期間去洗手間，需填寫表格申請，引起網民熱議。校方回覆傳媒查詢指，表格並非該校訓導組的一貫措施及做法，已要求有關老師即時停止使用該表格。

帖文附載一幅相片，影有一張「去洗手間表格」紙張，要求學生填寫姓名、日期及時間、列有「本人____於上堂時間一定要去洗手間。」學生亦須用20字解釋去洗手間的原因，並承諾會在放學後向老師交代有關事情。表格也提到，該表格會轉交訓導主任，要求學生簽名作實。投訴學生稱，「唔小心喺你呢堂話要去廁所，真係唔好意思，我爭在未寫學校女廁又多人又少廁格」，她寫下周三(4日)早上10時58分去洗手間原因「因小息要留在課室改正，中文老師叫我留的，你可以去問下，免得你講我欺騙你，以及本人月經期間，所以要去。」

該學生又指涉事老師今年新來，她聲稱是學校規矩，「訓導主任都支持咁樣做」，惟發現事件並不是學校政策，其他老師不知情，「唔可以超過三個同學出去廁所」、「應該係冇問過家教會同埋家長嘅意見」、「急屎就瀨真係唔抵得佢死」。帖文引起網民熱烈討論，有網民質疑相關做法違反人權，「轉校好過」、「去廁所係生理需要」、「仲衰過坐監」。不過也有網民對做法表示理解，指好多學校都有類似限制上課去廁所的措施，避免學生去廁所時間過長，甚至進行違規甚至犯法行為，如食煙、吸毒、𠝹手、交收違禁品等。

有網民指涉事學校為粉嶺中華基督教會基新中學。校方早前回覆傳媒查詢指，有關表格並非該校訓導組的一貫措施及做法，已了解事件，並要求有關老師即時停止使用該表格。

大律師促教育局介入調查

執業大律師陸偉雄向傳媒指出，如廁屬於基本的生理需要，在人道上不應受任何限制，若事件並非在單一學校發生，教育局有責任介入，調查涉及的學校應由誰人負上有關的責任，並予適當處分。

