網上熱話｜中年漢攜大型行李上巴士被拒爆粗鬧車長　婦人一句「上到就算」同捱網民轟

專營巴士現時有規定乘客攜帶上車的大型行李尺寸。網上流傳一段短片顯示，一名中年漢推着一輛裝有3大袋行李的手拉車上九巴，其間車長持續耐心解釋因行李過大而未能讓其登車，惟中年漢堅持登車並揚言不介意車長報警處理，「好啊！報警啊！×頭！×你老××！」一名排在中年漢後面的婦人亦充當「和事佬」，認為行李能夠通過車門上車便不應再計較，「上到就算喇，唔好搞咁多嘢喇。」

事發於秀茂坪秀明樓巴士站，影片拍攝者提到拍片前車長已留意到中年漢的行李過大而未有開門，惟有人不斷踢門，車長只好開單門讓其登車再報警處理。影片所見，車長開門時向對方解釋並非刻意拒載，「唔係唔畀你上，而係合乎返個安全好無」，遭對方斥責「係咪咁玩人先？×街！」車長見狀冷靜回應「我玩你做咩嗟？我又唔識你」，又要求不要再踢否則報警處理。

中年漢聞言隨即情緒激動，「好啊！報警啊！×頭！×你老××」，又強行把行李經一隻車頭門搬上車。其時，後方一名婦人勸喻雙方「無超長無超重……上到就算喇，唔好搞咁多嘢喇。」不過，中年漢情緒仍然激動，揚言「好啊好啊，報(警)啦」，影片至此結束。據影片拍攝者，車長最後的確有報警求助。

網民：唔係年紀大就大晒

不少網民看畢片段都大讚車長，「巴士司機EQ好高，俾人問候令壽堂一句粗口冇爆過」、「司機已經好有禮貌解釋，唔係年紀大就大晒既(嘅)」、「好明顯霸王硬上弓啊」、「冇文化，真可怕」、「壞人老了，老人壞了。」同時，有人批評「和事佬」的說法，「咩叫上到就算？人地(哋)之後有輪椅上咪俾你佔用左(咗)？」