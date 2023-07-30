網上熱話｜中年漢狂「問候」城巴車長　網民讚中氣十足：淨係記得人老母

在巴士站違例泊車是路上常見的爭拗，有網民在社交網站指，上周五(28日)晚上約10時半在鰂魚涌惠安苑巴士站，一輛黑色私家車停泊在停車彎的前端，阻礙後方的城巴722線巴士埋站，其後一名中年漢從私家車落車，並連環爆粗「問候」722車長。

車長：你咁好中氣嘅

從長約23秒的片段可見，身穿藍黑間條Polo恤衫、灰色短褲、孭黑色斜孭袋的中年漢，先有中氣地兩次向車長指罵「我×你老×」，其間車長回應「你咪講囉，上車吖」，正離開的中年漢疑不甘遭反駁，轉身返回回應「我唔上車，我淨係×你老×」。其時，車長續以平和語氣稱「你咁好中氣嘅」並關門準備離開，惟見中年漢又再一次返回，遂重新打開車門，中年漢稱「我×多次，我淨係×你老×」，片段至此結束。

▼中年漢多次折返繼續指罵▼