網上熱話｜中年漢狂「問候」城巴車長　網民讚中氣十足：淨係記得人老母

在巴士站違例泊車是路上常見的爭拗，有網民在社交網站指，上周五(28日)晚上約10時半在鰂魚涌惠安苑巴士站，一輛黑色私家車停泊在停車彎的前端，阻礙後方的城巴722線巴士埋站，其後一名中年漢從私家車落車，並連環爆粗「問候」722車長。
車長：你咁好中氣嘅
從長約23秒的片段可見，身穿藍黑間條Polo恤衫、灰色短褲、孭黑色斜孭袋的中年漢，先有中氣地兩次向車長指罵「我×你老×」，其間車長回應「你咪講囉，上車吖」，正離開的中年漢疑不甘遭反駁，轉身返回回應「我唔上車，我淨係×你老×」。其時，車長續以平和語氣稱「你咁好中氣嘅」並關門準備離開，惟見中年漢又再一次返回，遂重新打開車門，中年漢稱「我×多次，我淨係×你老×」，片段至此結束。
▼中年漢多次折返繼續指罵▼
網民戲稱：仲得咩？
有留言笑稱中年漢「紅晒塊面」、「老馬有火」、「阿叔應該係認知障礙，淨係記得人老母」、「講就大大聲，做就面都青」、「仲得咩？」亦有網民隨後張貼一張在同一巴士站發生的違例泊車、阻礙巴士埋站相片。
另外，有網民見片中車長冷靜應對，遂向其他人請教「如果俾人咁兜口兜面×，可以做什麼反應」，又稱自己一定很憤怒兼情緒高漲。有留言指，「做得耐就會麻木，甚至覺得好笑」、「對付呢啲人，一定要冷靜，佢越×就越要笑，佢×多兩句就出手」。