網上熱話｜中年漢疑似「瀨屎」後「臨危不亂」 匿旺角唐樓除褲抆屎落牆

在街上突然人有三急，但沒有廁所又沒有廁紙，你會怎樣做？一名中年男子選擇將牆身當廁紙用！網上瘋傳一條影片，一名男子疑似人有三急「瀨屎」後，走到旺角新填地街一幢唐樓梯間除褲，拿著長褲視察了一會，然後將牆身當作廁紙，將褲「忟」至牆上，未幾即見牆身沾滿一條長長的啡色糞便，弄得牆上滿布屎迹，「忟」完後更兩次聞手，似乎想知道雙手有否沾上「屎味」，隨後將褲子穿回身上，穿著褲子時，仍不忘回望牆身糞便，似擔心不小心沾到，畫面極為嘔心，看得人驚心動魄。

中年漢「忟屎」後有住客路過

怎料，從影片中看到，這時有居民突然出現！一名老伯從上層步行落樓，而正在著褲的「忟屎男」似乎有點錯愕，但仍強作鎮定。而該名老伯拿著一袋物品，看到「忟屎男」後即時提起，看似未有理會牆身糞便，經過「忟屎男」身旁後，繼續步行落樓。