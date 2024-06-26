網上熱話｜中環男女街頭MMA互毆扯頭髮　3男涉打鬥被捕 (有片)

【14:05更新】新增警方拘捕3名男子

又有「街頭MMA」上演！昨晚(25日)社交平台流傳一段中環男女互毆的影片，現場不僅粗口橫飛，還打至拳拳到肉和拉扯對方的頭髮，最終警員趕到現場，喝斥雙方停手及要求他們跪下，上載片段的網民表示：「呢啲係咪武術交流緊」。

疑因醉酒問題起爭執

警方表示，在周日(23日)約5時53分接獲報案，指有約10人在中環雲咸街打鬥。人員到場調查後，相信一名27歲的本地男子涉嫌因醉酒問題與兩名分別為25及31歲的本地男子發生爭執，期間他們涉嫌曾互相以手襲擊對方。人員在場拘捕該3名男子，涉嫌「在公眾地方打架」。被捕人士已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。