網上熱話｜中環男女街頭MMA互毆扯頭髮　3男涉打鬥被捕 (有片)

【14:05更新】新增警方拘捕3名男子
又有「街頭MMA」上演！昨晚(25日)社交平台流傳一段中環男女互毆的影片，現場不僅粗口橫飛，還打至拳拳到肉和拉扯對方的頭髮，最終警員趕到現場，喝斥雙方停手及要求他們跪下，上載片段的網民表示：「呢啲係咪武術交流緊」。
疑因醉酒問題起爭執
警方表示，在周日(23日)約5時53分接獲報案，指有約10人在中環雲咸街打鬥。人員到場調查後，相信一名27歲的本地男子涉嫌因醉酒問題與兩名分別為25及31歲的本地男子發生爭執，期間他們涉嫌曾互相以手襲擊對方。人員在場拘捕該3名男子，涉嫌「在公眾地方打架」。被捕人士已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。
男被打倒在地 吊帶女扯頭髮
該影片全長約2分10秒，發生在中環雲咸街藝穗會對出的馬路位置，可見一群男女懷疑在消遣後因瑣事在馬路旁邊互毆，更不時走出馬路追打，當中有人出拳，亦有人被打倒在地，雙手抱頭俯伏在馬路中。現場充斥著粗口和咒罵聲，其中一名身穿吊帶的女子騎在另一名黑衣女子背上，不斷拉扯對方的頭髮，並連環出拳攻擊對方的臉部，而被打的女子只能舉手護面自衛。
警員到場：踎低呀
過了不久，多名警員趕到現場，有涉事男女見狀企圖離開，惟被一名黑衣壯漢喝斥「企向度，唔好走呀」。警員要求涉事男女「企向度，擰轉頭，踎低呀」。其中一名女子表示「我冇份啵」，但遭黑衣壯漢推撞要求「踎低呀你」。其後該壯漢與另一名男子發生爭執，指責對方「你有份㗎」。警員隨即逐一分開雙方人士，控制現場秩序，影片至結束。
不少網民看過影片後留言，有人語帶譏諷說：「香港係國際大刀會」、「武藝穗會」、「夜繽Fun」、「國際化到有相撲手參加嘅」；亦有網民笑言：「3個牛高馬大都比3𡃁仔食，差佬黎到先大聲，想笑死人咩」。不過更多網民把重點放在影片本身的畫質問題上，質疑影片「用咩手相拍攝㗎」、「你話係20年前嘅片我都信」、「2024啲片都仲咁低清」、「王家衛導演嘅拍攝手法？」要求拍攝者「換過部手機啦」。