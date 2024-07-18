網上熱話｜中環4268蚊食Omakase驚見4厘米蟲　店員竟指食安康魚肝有寄生蟲很正常

有食客早前於社交平台發文表示，早前光顧中環一間Omakase，食用安康魚肝驚見一條3至4厘米長的蟲，惟餐廳迴避問題，還以「今天很忙」，指食安康魚肝，有寄生蟲出現是很正常的事情作回應，令他感到驚訝，形容是「非常差的用餐體驗」。事件令網民同感震驚，呼籲帖主報食環署。

事主在Facebook「香Omakaseおまかせ關注組」群組發文，指12日在中環一間日本餐廳享用Omakase，人均消費1,600元，連加一等埋單4,268元。詎料在食物中出現一條3至4厘米長的蟲，指在三次禮貌地追問下，店員不停逃避，只是說等待廚房的回覆，直至結帳後廚房才回覆「他們的答案是『今天很忙』食安康魚肝，有寄生蟲出現是很正常的事情。事主直言「這個答覆真的令人很驚訝」，認為一頓那麼昂貴的晚餐，相信沒有人希望吃飯吃到寄生蟲，直至「他們(餐廳)的食物安全概念很有問題」，形容是「非常差的用餐體驗」。帖文附上蟲、單據、菜單等相片。不少網民對事主經歷大表震驚，「除咗食物，回覆客人的方法都有問題」，不少人促事主通報食環署，亦有人指出，鮟鱇魚肝的確係有好多寄生蟲，但一般都會處理好。