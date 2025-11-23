俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，除有關公帑的使用外，另一個經常引發爭議的地方，是受惠乘客不論行程長短，都傾向選擇乘搭較昂貴的長途路線。有購買九巴月票的乘客表示，使用後「發覺長車短坐玩法好爽」，直言能夠隨意上九巴往目的地「比截的士更加方便！」不過，有網民並不同意做法，認為此舉有機會影響正價的短途乘客，「阻住啲真係要坐長途嘅人」，但亦有人力撐事主，認為月票實則是已預付車資，「錢一早畀咗，搭邊架車都冇人蝕。」

▼網民對月票持有人「長車短搭」抱不同意見▼

網民不滿斥「短途就坐短線啦」 現時九巴推出售價834元的月票，每日最多可以免費乘搭10程巴士。已購買月票的乘客在社交平台列舉，由灣仔往銅鑼灣天后站一帶，可選乘經東隧往九龍或新界的過海線603、673及681，油塘往九龍灣亦可搭前往荃灣的33線。不過，有網民就認為屬於濫用長途路線資源，「人哋長途線俾人過去，你當區內接駁……你又唔諗吓班真正需要嘅人？佢哋上唔到車真係多得你唔少」、「重點唔係補唔補貼，係阻住啲真係要坐長途嘅人，短途就坐短線啦×街」、「有時可能狼死過班$2。」