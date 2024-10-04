網上熱話｜乘客大聲播片 「巴士喇叭剋星」走落下層訓斥︰樓上都聽到你把聲

在公共交通上大聲播放音樂及影片是擾人行徑，一名自封「巴士喇叭剋星」的男網民因感坐巴士不勝其煩，決定「主動出擊」，他於社交平台拍下片段，直接走落下層要求一名大聲播片的年輕男乘客「細聲啲」，及向鄰座的女乘客問「駛唔駛借耳機比妳」，獲得一眾網民讚好「做咗我唔敢做嘅嘢」、「終於有即刻開聲X，唔係影相事後公審」。
該名網民於社交平台Threads自稱「九巴喇叭X剋星」，他近日發布影片，稱「面對睇片開喇叭既死X街正確做法」，可見他當時坐在九巴的上層前座，當時車內有人大聲播放音樂，他隨即走落下層，向一名坐在車門附近的年輕男子斥責，「喂，睇片細聲啲得唔得呀？樓上都聽到你把聲呀」，此時亦聽見司機說「電話可唔可似細聲啲呀」，此時該男子表示「哦，唔好意思」，影片可見當時下層有多位乘客停止用手機注視事件。
向鄰座女乘客問「駛唔駛借耳機比妳」
另外，「巴士喇叭剋星」亦發布另一段影片，當時他坐上層最前位置，鄰座一名女子亦大聲播放影片，此時他拿起自己的蘋果耳機伸出予對方稱「駛唔駛借畀妳呀」，女子感錯愕後即表示「唔好意思」，男子及後稱「係囉，咁細聲啲唔該，一係戴耳機」，該女子回應「OK」。「巴士喇叭剋星」及後稱「其實唔需要假設佢真係拎走耳機呢啲假設性問題，我想講如果見到隔離開聲睇片，其實唔駛講咁多，應該一野XX佢，唔駛話影相，要正面衝擊先係。」
網民讚好「終於有即刻開聲唔係影相事後公審」
帖文獲大批網民回應讚好，稱「樓主好波！佢肯認錯都ok，有啲人仲會大聲夾惡兇番你轉頭」、「師兄好X勇敢，好多次想X人都唔夠膽X」、「我一直以為係佢隔離開盡喇叭播六字大明咒先係正確做法，You win」、「終於有即刻開聲X唔係影相事後公審，樓主好波」、「做咗我唔敢做嘅嘢」、「做得好！不過我覺得你都係太有禮貌了，應該可以再惡啲」、「咁後生都咁，以為係阿伯」、「錯重點，後面果阿姐部手機收都收唔切，可能以為你話佢」、「前幾日都撞到個，我啱啱瞓醒又就快落車就懶得去話佢，以為係阿叔，點知又係廿歲左右男仔黎」。