網上熱話｜乘客大聲播片 「巴士喇叭剋星」走落下層訓斥︰樓上都聽到你把聲

「九巴喇叭X剋星」走落下層向一名年輕男子斥責，「睇片細聲啲得唔得呀？樓上都聽到你把聲呀」，男子表示「唔好意思」，當時下層有多位乘客注視事件(Threads)

在公共交通上大聲播放音樂及影片是擾人行徑，一名自封「巴士喇叭剋星」的男網民因感坐巴士不勝其煩，決定「主動出擊」，他於社交平台拍下片段，直接走落下層要求一名大聲播片的年輕男乘客「細聲啲」，及向鄰座的女乘客問「駛唔駛借耳機比妳」，獲得一眾網民讚好「做咗我唔敢做嘅嘢」、「終於有即刻開聲X，唔係影相事後公審」。

該名網民於社交平台Threads自稱「九巴喇叭X剋星」，他近日發布影片，稱「面對睇片開喇叭既死X街正確做法」，可見他當時坐在九巴的上層前座，當時車內有人大聲播放音樂，他隨即走落下層，向一名坐在車門附近的年輕男子斥責，「喂，睇片細聲啲得唔得呀？樓上都聽到你把聲呀」，此時亦聽見司機說「電話可唔可似細聲啲呀」，此時該男子表示「哦，唔好意思」，影片可見當時下層有多位乘客停止用手機注視事件。