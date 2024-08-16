網上熱話｜九巴員工為上車乘客「擔遮」免淋濕 網民讚勁有禮貌：要加人工

2022年熱帶氣旋「木蘭」逼近本港時，市面刮起狂風驟雨，屯門公路轉車站一名身穿反光衣的九巴職員在巴士埋站時，於車站與車門中間為上車的乘客「擔遮」免讓乘客遭雨淋濕。照片流傳後獲不少網民大讚，九巴當時也在社交平台發文向員工致謝。該位員工近日再次被網民「捕獲」於站頭為乘客擔遮，影片於社交平台Threads流傳，網民紛表示，「呢個九巴staff要加人工」、「可唔可以寫讚揚信比佢？」

該段影片於科學園拍攝，可見於272K線往大學站的車站，當時正下着雨，大批乘客正排隊準備上車，該名職員於車門「擔遮」，方便乘客提早收傘上車，亦避免遭淋濕。不少網民大讚職員，「認得佢，勁有禮貌！」、「呢個九巴staff要加人工」、「希望九巴見到幫佢升職加薪」、「可唔可以寫讚揚信比佢？」、「去寫信表揚一下佢啦，仲可能有獎金」、「佢真係遮你就人情，唔遮就道理，因為份糧唔包⋯佢呢d真係以人為本既service」。

個個say byebye 「周五晚講下周一再見」 亦有網民表示以往曾於其他地方的站頭遇到該名員工，「佢好盡責㗎，當某架巴士就快到，就跑定上來叫定排緊隊嘅乘客準備上車，仲好肉緊咁叫下層乘客(塞住門口，塞住路中心嗰D)行入啲，俾我哋中途站轉車又排咗好耐又趕時間嘅下班族終於可以上巴士。我有幾次仲大聲唔該佢以示表揚！九巴高管呀，你哋執到寶喇！」、「佢會個個say byebye星期五晚會講星期一再見！有時佢認得乘客無坐幾日會講好耐冇見」、「上次我等嗰架城巴走咗，佢前後講咗三次叫我搭佢哋公司部巴士走，幫九巴搵返單生意」、「呢個哥哥之前係石門收工時間日日見到佢，會認得熟客打招呼，好nice好盡責」、「有人打尖佢一定出聲 維持秩序」、「我會想請到呢d員工，對份工有熱誠，有要求」。

