網上熱話｜九巴大媽用輪椅安全帶綁行李 司機拒開車 網民撐做得好

有九巴中年女乘客乘客趁未有人使用該位時，用固定輪椅的安全帶綁自己的行李，司機要求挪開惟乘客不肯，司機最後拒絕開車(影片截圖)

本港巴士下層均至少設有一個輪椅泊位，方便有需要人士乘車，不過，有九巴乘客趁未有人使用該位時，用固定輪椅的安全帶綁自己的行李，司機要求挪開惟乘客不肯，司機最後拒絕開車，網民力撐司機做法正確。

社交平台近日流傳網上影片顯示，一名中年女乘客將自己的行李放於輪椅位上，更將安全帶扣上，男司機要求她挪開行李，惟女乘客不肯，並拍片與司機口角。影片開始時巴士已停至路邊，車長上前與車內一名男乘客溝通，稱有人違規需要停下處理，請其下車。