網上熱話｜九巴大媽用輪椅安全帶綁行李 司機拒開車 網民撐做得好

本港巴士下層均至少設有一個輪椅泊位，方便有需要人士乘車，不過，有九巴乘客趁未有人使用該位時，用固定輪椅的安全帶綁自己的行李，司機要求挪開惟乘客不肯，司機最後拒絕開車，網民力撐司機做法正確。
社交平台近日流傳網上影片顯示，一名中年女乘客將自己的行李放於輪椅位上，更將安全帶扣上，男司機要求她挪開行李，惟女乘客不肯，並拍片與司機口角。影片開始時巴士已停至路邊，車長上前與車內一名男乘客溝通，稱有人違規需要停下處理，請其下車。
女子此時質問車長「我宜家行李扣帶都話唔得，冇輪椅都話唔得，你乜態度啊司機？」。車長態度強硬回答：「正常態度，我話唔得就唔得」，女子再次追問「你乜態度先？」，車長仍舊答道「正常態度」，並指向車窗外圍觀的市民和下車的乘客「全世界都望住你」。
她辯解現時輪椅位並沒有輪椅，車長表示「冇輪椅唔係你話事」，女子說：「我宜家企喺度」，司機強硬回答「企喺度還企喺度，唔畀你扣就唔畀你扣，兩回事」，並指女子不用舉機拍攝，不把行李拿走就不開車；女子將鏡頭掃過輪椅位表示「宜家呢度係冇乘客嘅」，司機再次表示「冇乘客咪冇乘客，唔係畀你咁用，明唔明？」，女子表示會將影片上傳至Facebook，影片到此結束。
片段被放上社交平台後，網民一面倒支持司機，表示車長有責任要求乘客守規矩，「車長好嘢」、「比你放係人情，唔比你放係道理」、「車長正確，呢到係擺輪椅既位，呢一刻無人用唔代表下一刻無人用」、「咁一陣有輪椅人士咁點呢？」、「車長有責任保護其他乘客安全，萬一個喼鬆開，打到正落緊樓梯既乘客點算」、「支持車長，車長答得好好，撐車長做法」、「好多市民乘坐交通工具時橫行無忌，對乘坐交通工具嘅知識好弱」、「有責任感車長都會跟足巴士公司指引去做！保障乘客及行車安全最重要」、「正常態度，啲人真係以為拍片大晒！」。另有網友指這種「安全索帶」是特別為車廂內輪椅停放區設計，不能綁其他行李，因此女子的做法有安全隱患。