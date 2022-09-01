網上熱話｜九巴新車行特別線尾班車惹議　巴士迷捧場青衣街坊放工上唔到車

現今社會資訊流通，巴士迷很容易掌握到車輛行蹤，繼而往拍攝和捧場。有地區群組昨(8月31日)流傳一則消息，指九巴安排一輛隸屬屯門車廠的全新巴士，行走下午繁忙時間從鰂魚涌康怡廣場往青衣的過海路線948E尾班車，惟聲稱因車務安排吸引一眾巴士迷及早到場輪候乘車，終導致部分青衣街坊放工時未能登車。
有網民昨日下午在facebook群組「青衣街坊吹水會」貼出一幅照片，顯示大批市民正在康怡廣場外輪候巴士，該網民稱他們正在等候948E線，包括大量巴士迷乘客，最終部分上班族未能登車。
網民：巴士甚少行駛屯門以外路線
帖文有知情的網民和巴士迷留言，透露事件源於九巴派出一款屬屯門車廠的全新12.8米巴士，行走荔枝角車廠旗下路線，包括948E。有人稱，該車型甚少出現在屯門區以外路線，故昨傍晚吸引大批巴士迷。
有街坊就批評，巴士公司在繁忙時間派出特別車型吸引巴士迷「爭住搭」，令真正有需要的放工乘客上不到車，「焗住係(喺)條街到罰企」，亦有留言指「尾班車上唔晒啲客啦」、「作為居民同用家，我只關心夠唔夠載，班次夠唔夠應付需求……唔只我，仲有上唔到車嘅居民都相當火滾。」
街坊：班次本身已掹掹緊
另外有網民建議，九巴應同時加開一班額外班次，疏導乘客，「明知道派埋晒啲咁惹火嘅車行特見會引晒啲巴膠嚟，就應該要額外加多班車做準備啦！本身條線得兩班車都已經掹掹緊，仲要搞啲咁嘅嘢真係難怪俾人鬧喎！有冇諗過人哋返咗成日工，都係想舒舒服服一程車返屋企啫！係都要搞到人哋上唔到車，要咁轉接先返到屋企先安樂！」
不過，網上其他討論亦有人認為每名乘客都有其乘搭的自由，「巴士係公共資源，任何人都可以搭……只要俾齊錢，唔可以話搭巴士本身有錯」、「滿座咪上唔到囉，又唔係搭霸王車」、「咁先來後到冇得嘈，而班人又有排隊又有比足錢，要怪就怪九巴點解唔出多架」，更有網民坦言繁忙時間車源十分緊絀，「繁時邊到揾架車加班，啲車你黎(嚟)揸？」
本報正向九巴查詢事件。