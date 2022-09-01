網上熱話｜九巴新車行特別線尾班車惹議　巴士迷捧場青衣街坊放工上唔到車

現今社會資訊流通，巴士迷很容易掌握到車輛行蹤，繼而往拍攝和捧場。有地區群組昨(8月31日)流傳一則消息，指九巴安排一輛隸屬屯門車廠的全新巴士，行走下午繁忙時間從鰂魚涌康怡廣場往青衣的過海路線948E尾班車，惟聲稱因車務安排吸引一眾巴士迷及早到場輪候乘車，終導致部分青衣街坊放工時未能登車。

有網民昨日下午在facebook群組「青衣街坊吹水會」貼出一幅照片，顯示大批市民正在康怡廣場外輪候巴士，該網民稱他們正在等候948E線，包括大量巴士迷乘客，最終部分上班族未能登車。

網民：巴士甚少行駛屯門以外路線

帖文有知情的網民和巴士迷留言，透露事件源於九巴派出一款屬屯門車廠的全新12.8米巴士，行走荔枝角車廠旗下路線，包括948E。有人稱，該車型甚少出現在屯門區以外路線，故昨傍晚吸引大批巴士迷。

有街坊就批評，巴士公司在繁忙時間派出特別車型吸引巴士迷「爭住搭」，令真正有需要的放工乘客上不到車，「焗住係(喺)條街到罰企」，亦有留言指「尾班車上唔晒啲客啦」、「作為居民同用家，我只關心夠唔夠載，班次夠唔夠應付需求……唔只我，仲有上唔到車嘅居民都相當火滾。」