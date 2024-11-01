網上熱話｜九巴車長Cosplay戴面具「應節」 網民熱議：香港人放鬆啲啦

社交平台facebook今日(11月1日) 流傳帖文及相片，顯示一名九巴車長相信在昨天 (10月31日) 萬聖節當天，精心打扮更戴上面具及Cosplay，發文者稱「九巴車長也Halloween」，亦有人提醒昨天是「公益金便服日，有份參加員工唔使着制服」，估計該名車長有參與，順道「應節」。

估計參加公益金便服日

事件引發網民熱烈討論，有人指「全情投入」、「大家放鬆啲啦！有啲節日氣氛幾好」、「希望香港慢慢學識喺嚴肅工作同風趣幽默之間拿捏到個好啲嘅位置，令香港人可以放鬆少少」、「只要唔影響駕駛，我覺得無問題喎」等，亦有人笑稱「如果帶奪命狂呼面具應該好玩啲」、「即係男車長著條泳褲開工都得？」、「應該放個紙紮公仔在司機位，去響應萬聖節」、「準備好收工去蒲？」，亦有人指「我尋日都見到有車長著南瓜衫同有小小布置、我見到都覺得好開心、佢地好有心機整！乘客見到應該幾開心」、「我想睇聖誕老人揸巴士，財神揸的士有得諗」、「過年要著旗袍長衫」。