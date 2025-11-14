網上熱話｜九旬老婦北區醫院大堂展琴技 路人陪唱《萬水千山總是情》 身世曝光(有片)

北區醫院一名老婦大彈經典歌曲《萬水千山總是情》，期間更有路人陪唱。有網民披露該名老婦近年常於北區醫院「露兩手」，現已屆九旬，以前是音樂老師。(Threads@lwkkkkkkkk_)

北區醫院大堂放一座鋼琴供路過公眾展琴技。社交平台近日有網民拍片，可見一名老婦大彈藝人汪明荃經典歌曲《萬水千山總是情》，寶刀未老，期間更有路人陪唱。有網民披露該名老婦近年常於北區醫院「露兩手」，現已屆九旬，以前是音樂老師。

樓主周四(13日)在社交平台Threads以「正能量」發帖，上載兩段老婦彈琴短片，指「去醫院借尿遁，無諗過喺醫院大堂有個婆婆喺度彈琴，側邊仲有人一齊陪婆婆唱萬水千山總是情，好和諧」。