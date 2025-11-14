網上熱話｜九旬老婦北區醫院大堂展琴技 路人陪唱《萬水千山總是情》 身世曝光(有片)

北區醫院大堂放一座鋼琴供路過公眾展琴技。社交平台近日有網民拍片，可見一名老婦大彈藝人汪明荃經典歌曲《萬水千山總是情》，寶刀未老，期間更有路人陪唱。有網民披露該名老婦近年常於北區醫院「露兩手」，現已屆九旬，以前是音樂老師。
樓主周四(13日)在社交平台Threads以「正能量」發帖，上載兩段老婦彈琴短片，指「去醫院借尿遁，無諗過喺醫院大堂有個婆婆喺度彈琴，側邊仲有人一齊陪婆婆唱萬水千山總是情，好和諧」。
片中可見老婦毋須看琴譜下彈出《萬水千山總是情》和另一經典電視劇《上海灘》主題曲，有醫護及路人行過時回頭張望，更有人走近駐足欣賞，疑用手機看歌詞陪唱《萬水千山總是情》。老婦於鋼琴旁放了一支枴杖。另有網民公開兩年前拍得影片稱「兩年前我啊公走嗰日佢都喺度」。社交平台去年亦有網民發影片，亦可見同一老婦彈《萬水千山總是情》，大讚「很多懷舊歌曲一首接著一首，抬頭望下原來係一位婆婆，完全唔洗睇譜的真係厲害」。
懷舊歌曲一首接一首 「完全唔洗睇譜」
不少網民均指老婦於北區醫院彈琴好多年，「每次聽到佢嘅琴聲都會會心微笑，希望佢身體健康生活安好」、「佢哋係長期喺度！次次去都會坐下聽下，聽完會拍手掌，真係好似音樂會咁」。網民大讚婆婆寶刀未老，手指靈活及不需看琴譜，「最勁嘅係佢呢個年紀，完全唔使睇譜，啲曲譜刻咗入個腦度咁，好厲害」、「仲要記得啲鍵嘅位置」、「婆婆直頭係民間好琴音」、「羨慕年紀咁大仲記得點樣彈琴！超勁叻」、「婆婆彈得好好聽，好欣賞佢咁堅持，希望佢身體健康，彈到百二歲。」
「之前我公公走去問過佢」 揭為音樂老師
有人估計婆婆「以前一定係書香世家嘅大小姐」、「隨時係前音樂或鋼琴老師嚟」。有似乎知情網民爆料指：「之前我公公走去問過佢，原來婆婆以前係音樂老師，已經90幾歲啦」、「後生嗰時好似係鋼琴老師，上星期聽到彈月亮代表我的心」、「呢個婆婆好chill㗎，嗰次同佢傾計外國返嚟定居，下午嚟彈一陣，便去食飯，仲有英文名㗎。」