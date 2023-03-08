網上熱話｜九旬陳婆婆哭訴往如廁叫親友睇檔　食環署沒收栗子車澄清針對無牌販賣

在西九龍以炒栗子維生的94歲持牌小販陳婆婆，本周一(6日)疑在擺賣期間人有三急往附近如廁，將栗子車交給沒有持流動小販牌的男親友睇檔，被食環署人員沒收「搵食工具」。陳婆婆一度坐在地上哭訴，並驚動警方到場，事件在網上引起激烈討論，有人認為執法人員欠缺人情味，但食環署指陳婆婆在執法行動展開後逾半小時才出現，強調執法行動針對無牌販賣，並非針對持牌的陳婆婆。

事發在本周一(6日)晚上7時許，陳婆婆在港鐵長沙灣站一個出口對開擺檔，期間疑人有三急往附近如廁，並拜託一位男親友協助睇檔。期間，食環署職員就無牌販賣採取執法行動，沒收「搵食工具」的栗子車，並控告該名男親友。陳婆婆事後趕返現場，並一度坐在地上哭訴，食環署職員報警求助。報道指，陳婆婆最初以為自己被控告無牌擺檔，哭訴「我有牌，大牌細牌喺晒個檔口度，點解要告我無牌？」

立法會議員江玉歡在社交網站表示，昨日(8日)拜訪陳婆婆，並嘗試深入了解事情的始末。她稱，陳婆婆當晚往商場使用洗手間，一來一回花上至少半小時，正好有執法人員就無牌小販問題巡視，回來時就被指無牌經營，需要沒收她的流動攤檔，陳婆婆憶述事件時，因感到不公道一度哽咽。江玉歡又指，現行小販規管政策看似未夠人性化，又希望當局盡快調查有關事件，早日還持牌陳婆婆一個公道。