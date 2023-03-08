網上熱話｜九旬陳婆婆哭訴往如廁叫親友睇檔　食環署沒收栗子車澄清針對無牌販賣

在西九龍以炒栗子維生的94歲持牌小販陳婆婆，本周一(6日)疑在擺賣期間人有三急往附近如廁，將栗子車交給沒有持流動小販牌的男親友睇檔，被食環署人員沒收「搵食工具」。陳婆婆一度坐在地上哭訴，並驚動警方到場，事件在網上引起激烈討論，有人認為執法人員欠缺人情味，但食環署指陳婆婆在執法行動展開後逾半小時才出現，強調執法行動針對無牌販賣，並非針對持牌的陳婆婆。
事發在本周一(6日)晚上7時許，陳婆婆在港鐵長沙灣站一個出口對開擺檔，期間疑人有三急往附近如廁，並拜託一位男親友協助睇檔。期間，食環署職員就無牌販賣採取執法行動，沒收「搵食工具」的栗子車，並控告該名男親友。陳婆婆事後趕返現場，並一度坐在地上哭訴，食環署職員報警求助。報道指，陳婆婆最初以為自己被控告無牌擺檔，哭訴「我有牌，大牌細牌喺晒個檔口度，點解要告我無牌？」
立法會議員江玉歡在社交網站表示，昨日(8日)拜訪陳婆婆，並嘗試深入了解事情的始末。她稱，陳婆婆當晚往商場使用洗手間，一來一回花上至少半小時，正好有執法人員就無牌小販問題巡視，回來時就被指無牌經營，需要沒收她的流動攤檔，陳婆婆憶述事件時，因感到不公道一度哽咽。江玉歡又指，現行小販規管政策看似未夠人性化，又希望當局盡快調查有關事件，早日還持牌陳婆婆一個公道。
食環：陳婆婆執法行動逾半小時後才出現
食環署回覆傳媒查詢表示，人員在當日晚上約6時45分，於上址看見涉事持牌熟食小販，由於該位置是主要通道而且相當繁忙，於是署方人員向小販作出警告及驅趕，但沒有採取執法行動，一小時後，署方人員再到現場作跟進調查，發現一名年約30歲的男子正在經營熟食攤檔，有足夠證據認為該男子在公眾地方無牌販賣、在公眾地方造成阻礙，及未領有有效牌照而烹煮或加熱食物作販賣用途，因此拘控該名男子。署方澄清，上述執法行動並非針對該名持有小販牌照的女士。事實上，該女士是在執法行動展開後超過半小時才在現場出現。
署方又指，就非法擺賣而言，署方的執法政策是具體諒性的，一般而言，如販賣活動不涉及售賣禁售或受限制出售的食物或熟食，亦非在主要通道或行人絡繹不絕的地方進行，署方人員會「先警告、後執法」，即只會在口頭警告無效後才採取執法行動。然而，為確保食物安全和保障市民健康，對於售賣禁售或限制出售的食物或熟食的無牌小販，署方人員會即時執法。