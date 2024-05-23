網上熱話｜九龍城廣場「城寨展覽」用壁報板A3紙搞掂 網民嘲hea爆：小學也不如

電影《九龍城寨之圍城》熱爆全港，作為「主場」的九龍城廣場亦湊熱鬧，在商場舉辦「九龍城寨展覽」，惟全個展覽非常簡單，只見放置數個壁報板，簡單貼上A3紙打印的文字圖片，被網民嘲笑「hea爆」如學校做壁報風格，「小學也不如」、「連個present方法都好懷舊，厲害厲害。」
位於九龍寨城公園側的九龍城廣場，周二（5月21日）在社交平台出帖文宣傳，指舉辦了「九龍城寨展覽」，呼籲市民去觀賞：「各位九龍城街坊朋友，而家流行懷念歷史，九龍城廣場B1中庭，有九龍城寨展覽，我地一齊來懷勉一番。」更貼出現場照片，卻只見寥寥數個壁報板，簡單貼上A3紙打印的文字圖片。
帖文引發大批網民熱議，紛紛留言「抽水」：「成功令我回憶小學生整壁報」、「幼稚園都靚過你哋」、「其實，你地點都係個MALL，冇筆直都可以認真少少嗎」、「只講勇氣可嘉」、「唔講以為係以前嗰啲檢測站」、「呢個展覽應該要有盛事認證」、「果然係懷念歷史，真係好多年冇見過咁樣做壁報板」、「連個present方法都好懷舊，厲害厲害。」
低成本帶來話題效應 網民笑言「贏晒」
亦有網民笑言此舉反而令九龍城廣場成為話題，低成本帶來話題效應，「要讚下做呢個展覽既員工，做到咁引起咁多人睇呢個帖， 贏晒！」、「呢個低成本而做到城中熱話？高招！」、「好成功啊! 唔係呢個壁報板我都唔知有呢個商場」、「其實好成功，做得靚有人講咩？你睇宜家啲反應？」、「係咪會請王九嚟用寸勁打爛晒啲板？」