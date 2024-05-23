網上熱話｜九龍城廣場「城寨展覽」用壁報板A3紙搞掂 網民嘲hea爆：小學也不如

電影《九龍城寨之圍城》熱爆全港，作為「主場」的九龍城廣場亦湊熱鬧，在商場舉辦「九龍城寨展覽」，惟全個展覽非常簡單，只見放置數個壁報板，簡單貼上A3紙打印的文字圖片，被網民嘲笑「hea爆」如學校做壁報風格，「小學也不如」、「連個present方法都好懷舊，厲害厲害。」

位於九龍寨城公園側的九龍城廣場，周二（5月21日）在社交平台出帖文宣傳，指舉辦了「九龍城寨展覽」，呼籲市民去觀賞：「各位九龍城街坊朋友，而家流行懷念歷史，九龍城廣場B1中庭，有九龍城寨展覽，我地一齊來懷勉一番。」更貼出現場照片，卻只見寥寥數個壁報板，簡單貼上A3紙打印的文字圖片。