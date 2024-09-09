網上熱話｜九龍塘站月台4男同框煲煙　網民：搵職員罰佢5千先講啦(有片)

港鐵範圍嚴禁吸煙根據港鐵附例，在車站範圍吸煙可被罰款5,000元。不過，日前網上流傳影片，顯示有多名疑似內地男子在九龍塘站月台候車時公然吞雲吐霧，其間車站有廣播提示，「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，拍片者不滿吸煙者行為，將影片分享網上。
有網上於上周六(7日)於社交平台Thread分享一段影片，以簡體字嘲諷稱「來根華子(指「中華牌」香煙)唄家人們」。影片顯示，港鐵九龍塘站月台1名揹斜孭袋男子手持有香煙，另外兩名穿白色上衣男子和一名穿黑色上衣的男子分別手持香煙及吸煙。未知是否有港鐵職員留意有人在月台吸煙，期間有廣東話廣播「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」。
網民：好似返咗去五、六十年代
影片在網上引起網民關注，有網民指出：「左上個(白衣)阿叔聽到廣播之後都掉煙頭仲踩熄埋」，有人指「好似返返去5.60年代咁 」、「搵職員，罰佢5000先講啦」，亦有人回應：「啱啱我見到，但係太趕時間叫咗個職員上去處理唔知仲有冇下文」。另外再有人貼出揹斜孭袋男子在車上坐在關愛座，再用水壺佔用旁邊的關愛座，並飲飲料，有網民批評「你飲野都算X數，仲要擺X住2個位！」根據港鐵附例，任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，一旦違例可被罰款2,000元。