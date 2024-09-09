網上熱話｜九龍塘站月台4男同框煲煙　網民：搵職員罰佢5000先講啦 (有片)

港鐵範圍嚴禁吸煙根據港鐵附例，在車站範圍吸煙可被罰款5,000元。不過，日前網上流傳影片，顯示有多名疑似內地男子在九龍塘站月台候車時公然吞雲吐霧，其間車站有廣播提示，「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，拍片者不滿吸煙者行為，將影片分享網上。

有網上於上周六(7日)於社交平台Thread分享一段影片，以簡體字嘲諷稱「來根華子(指「中華牌」香煙)唄家人們」。影片顯示，港鐵九龍塘站月台1名揹斜孭袋男子手持有香煙，另外兩名穿白色上衣男子和一名穿黑色上衣的男子分別手持香煙及吸煙。未知是否有港鐵職員留意有人在月台吸煙，期間有廣東話廣播「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」。