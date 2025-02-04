網上熱話｜亡命小巴開過百 車廂掛燈條播歌如開Disco (有片)

香港不時有人分享紅色小巴(紅Van)在午夜時分，會「放飛自我」在馬路上飛馳，車內超速警報器的「嗶嗶嗶」不禁令人心跳加速，「亡命小巴」之名由此而來。近日有網民在threads發文指自己坐了一架小巴，在隧道車速破百，令事主稱自己「感受到死亡邊緣」。
乘客：我要高鐵嘅速度呀，唔該
日前有人上傳影片，片中為小巴的車廂內，可見超速警報器則顯示102至104公里，但警報器未有發出警號；車廂的天花亦掛了一條燈飾，發出不斷閃爍發光，氣氛十足如開「Disco」。車內的乘客略顯興奮，大呼「 痴x線」、「 我要高鐵嘅速度呀，唔該」，影片完結。上傳者表示，當時自己坐的是一架往旺角的小巴，稱「百幾的小巴仲要播Power，感受到死亡邊緣」。
網民分享亡命小巴經歷
影片上傳後吸引不少網民分享自己的「亡命小巴」經歷，「最近我試過搭150」、「見過120」、「試過中大正門段山路，除落客，全程(車速)過百」，續指「咁都叫快」、「140都唔過唔好叫自己做紅van」、「104已經感受死亡邊緣，點搭高鐵」；更有人笑稱「香港van仔應該係世界非物質文化遺產」、「好過一路揸車，一路恰眼瞓」。
亡命Van雖是香港「特色」，不過如「感受到死亡邊緣」，乘客應保持冷靜，扣上安全帶。