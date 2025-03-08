網上熱話｜「伸手黨」蔓延至中央圖書館　向學生出手邀請上車吃飯

騙徒無孔不入，最近更加在天后中央圖書館附近向學生出手借現金乘坐的士，但指已經用盡電子支付限額，邀請學生一同乘的士去吃飯補償。
有中學生近日在社交平台Threads發文，指在中央圖書館門外突然有陌生人拍膊頭，然後有3個女人圍著他。陌生人聲稱是由馬來西亞來港，向事主借現金乘坐的士。事主指有現金在身，要求他們用電子支付工具轉帳。不過，該群人聲稱已經用盡微信支付限額，指「要不你跟我們坐車去吃餐飯吧，很近而已。我們剛來這裡 不是很熟，我們不是壞人，不要誤會」。事主果斷地指「我幫你報警吧」，然後便嚇到該群人離開。事主分析騙徒是專門挑選學生欺騙，呼籲大家遇到同類事件立即離開，「唔想喺KK園區見到大家」。
網民遇過類似借錢經歷
有網民分享類似經歷，指之前遇到兩個內地人借錢吃飯，但同樣指已經用盡微信支付限額，希望第二天等另一個朋友抵港，再向事主還錢。另外，有網民指遇到有兩名內地人聲稱支付寶帳戶被凍結，其他支付工具就被限額，無錢乘坐的士到機場，向事主借車錢。事主形容兩名內地人會「不經意」分享微信支付的餘額，顯示其實很有錢。當事主建議他們坐巴士，他們會推搪指暈車浪，又不願乘坐港鐵。當事主揚言「要不要坐警車」，便嚇得他們立即逃去。