網上熱話｜「伸手黨」蔓延至中央圖書館　向學生出手邀請上車吃飯

騙徒無孔不入，最近更加在天后中央圖書館附近向學生出手借現金乘坐的士，但指已經用盡電子支付限額，邀請學生一同乘的士去吃飯補償。

有中學生近日在社交平台Threads發文，指在中央圖書館門外突然有陌生人拍膊頭，然後有3個女人圍著他。陌生人聲稱是由馬來西亞來港，向事主借現金乘坐的士。事主指有現金在身，要求他們用電子支付工具轉帳。不過，該群人聲稱已經用盡微信支付限額，指「要不你跟我們坐車去吃餐飯吧，很近而已。我們剛來這裡 不是很熟，我們不是壞人，不要誤會」。事主果斷地指「我幫你報警吧」，然後便嚇到該群人離開。事主分析騙徒是專門挑選學生欺騙，呼籲大家遇到同類事件立即離開，「唔想喺KK園區見到大家」。