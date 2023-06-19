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2023-06-19 15:31:26

網上熱話｜低地台電動小巴外形嚇親網民　屬港府資助本地研發電動車

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網上流傳低地台電動小巴「金路通」前往驗車的相片，其外形惹來網民熱議。(網上圖片)

網上流傳低地台電動小巴「金路通」前往驗車的相片，其外形惹來網民熱議。(馬路的事討論區fb圖片)

本港政府提出研究和試驗低地台小巴多年，路面上可供輪椅上落的小巴車輛依然寥寥可數。網上今日(19日)流傳一輛低地台小巴前往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓驗車的相片，不少網民都關注其設計外型，「勁似變型金剛」、「真係好肉酸」、「不用去日本也能看到暴走族貨車」。

有網民力撐小巴設計富新意

網上亦有留言戲稱「架嘢3年嚟都冇執過嗰樣，證明佢哋自己都覺得自己ok，我哋應該係respect(尊重)佢」。不過，也有網民認為這種小巴設計為路面帶來新氣息，「睇睇下又幾型，好過一街都係一式一樣嘅小巴」、「我就覺得幾型㗎喎，難得設計有新意」。

網上流傳低地台電動小巴「金路通」前往驗車的相片，其外形惹來網民熱議。(網上圖片) 網上流傳低地台電動小巴「金路通」前往驗車的相片，其外形惹來網民熱議。(網上圖片) 「金路通」專綫小巴設有19個座位。(汽車科技研發中心影片截圖) 「金路通」為低地台專綫小巴。(汽車科技研發中心影片截圖)

同款車曾改裝新冠疫苗接種車

翻查資料，該輛小巴其實是一輛可換電池的低地台19座小巴SoluBus「金路通」，由本港汽車製造商「瑞昌汽車」和政府生產力促進局轄下汽車科技研發中心共同研發，亦是環保署「電動公共小型巴士先導試驗計劃」下6款電動小巴之一。據製造商向政府提交的文件，「金路通」小巴有3個型號，充滿電後續航力分別為77公里、130公里和200公里，售價由180萬至240萬元不等。

有「金路通」去年第五波新冠疫苗期間，一度改裝成低地台新冠疫苗注射車，走訪社區和學校為市民、學校接種新冠疫苗；該注射車之後改為提供自費新冠疫苗接種服務。

有「金路通」曾改裝成低地台新冠疫苗注射車。(愛多醫療提供影片截圖) 有「金路通」曾改裝成低地台新冠疫苗注射車，圖為上屆政府環境局等官員視察電動接種車形式接種站的運作。(政府新聞處) 有「金路通」曾改裝成低地台新冠疫苗注射車。(政府新聞處) 有「金路通」曾改裝成低地台新冠疫苗注射車。(愛多醫療提供影片截圖)
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