網上熱話｜低地台電動小巴外形嚇親網民　屬港府資助本地研發電動車

本港政府提出研究和試驗低地台小巴多年，路面上可供輪椅上落的小巴車輛依然寥寥可數。網上今日(19日)流傳一輛低地台小巴前往青衣運輸署車輛檢驗綜合大樓驗車的相片，不少網民都關注其設計外型，「勁似變型金剛」、「真係好肉酸」、「不用去日本也能看到暴走族貨車」。

有網民力撐小巴設計富新意

網上亦有留言戲稱「架嘢3年嚟都冇執過嗰樣，證明佢哋自己都覺得自己ok，我哋應該係respect(尊重)佢」。不過，也有網民認為這種小巴設計為路面帶來新氣息，「睇睇下又幾型，好過一街都係一式一樣嘅小巴」、「我就覺得幾型㗎喎，難得設計有新意」。