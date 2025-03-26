網上熱話｜俄羅斯模特兒居港年半回國　力數多個原因：生活費貴到無道理(多圖)

俄羅斯知名模特兒Eva Bogut移居香港一年半，過去她曾多次在其社交平台發文盛讚香港，甚至表示自己「已全心全意地愛上這座城市」。然而，這位身材火辣的模特兒近日突然在社交平台宣布要離開香港，提早回國，並列舉多項原因，其中一個竟與生活成本有關。

Eva Bogut認為，與她居住過的越南或泰國等地相比，香港的生活成本異常高，特別是在服務業方面。一次美甲約需100港元，植睫毛需200港元，而美容剪髮的費用更高，且服務質素往往與收費不成正比。

據了解，Eva Bogut是在2023年移居香港，過去不時在IG讚美香港「天上有，地下無」，視其為理想居住地。但她仍然選擇離開香港。她在Telegram中以俄語表示，最大問題是生活成本過高，形容貴得毫無道理。她舉例指出，兩塊普通外賣Pizza要7,000盧布(約648港元)；一條質感較好且不帶塑膠味的麵包需約800盧布(約74港元)；一包香煙則要1,300盧布(約120港元)；至於一個26平方米的微型單位，月租更是高達2,000美元(約15,549港元)。

稱港人是工作狂難平衡生活

另外，Eva Bogut還認為在香港工作與生活難以平衡。她表示香港人是名副其實的工作狂，不介意加班，並指出香港的午餐時間通常不計入工時，全年只有14天公眾假期，休息時間相當有限。雖然香港的平均薪水高於其他城市，但若忙於工作卻無法欣賞人生的風景，甚至難以自由支配時間，那麼高收入便失去了意義。

醫療費貴醫生診斷 馬虎

此外，Eva Bogut批評香港整體醫療水平欠理想。雖然香港的醫療體系在全球享有聲譽，但只有急症服務和重症治療水平較高。一些簡單的健康問題不僅費用高昂，醫生的診斷也很馬虎，通常不會進行詳細檢查或化驗。

稱港如「殭屍之地」 人們低頭玩手機

她還形容生活在香港如同置身於「殭屍之地」，人們都低頭沉浸在手機的世界中。她表示香港人很有禮貌，但很冷漠，自己從未能與本地人成為朋友，因為香港人有著非常封閉的社區，每個人都努力工作，不願意外出見朋友或聊天，往往只透過手機發送短訊等。

Eva Bogut的告別文引起網民關注，並在社交平台上被轉發。不少港人認同她的看法，甚至表示「佢已經講得有d美化咗」，認為她的感受代表了真香港人。不過，也有網友質疑她的真實性，認為有些說法誇張。亦有人推測她回流俄羅斯的原因，表示：「搵夠咪返老家退休」和「俄烏戰爭就嚟結束，唔怕被徵兵，緊係返故鄉啦」。