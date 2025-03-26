熱門搜尋:
香港國際七人欖球賽 網上熱話 啟德體育園 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-03-26 13:32:00

網上熱話｜俄羅斯模特兒居港年半回國　力數多個原因：生活費貴到無道理(多圖)

分享：
俄羅斯名模Eva Bogut居港年半回國，並細數多個原因。(Eva Bogut IG圖)

俄羅斯名模Eva Bogut居港年半回國，並細數多個原因。(Eva Bogut IG圖)

adblk5

俄羅斯知名模特兒Eva Bogut移居香港一年半，過去她曾多次在其社交平台發文盛讚香港，甚至表示自己「已全心全意地愛上這座城市」。然而，這位身材火辣的模特兒近日突然在社交平台宣布要離開香港，提早回國，並列舉多項原因，其中一個竟與生活成本有關。

俄羅斯名模Eva Bogut居港年半回國，並細數多個原因。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖)

曾盛讚港為理想居住地

據了解，Eva Bogut是在2023年移居香港，過去不時在IG讚美香港「天上有，地下無」，視其為理想居住地。但她仍然選擇離開香港。她在Telegram中以俄語表示，最大問題是生活成本過高，形容貴得毫無道理。她舉例指出，兩塊普通外賣Pizza要7,000盧布(約648港元)；一條質感較好且不帶塑膠味的麵包需約800盧布(約74港元)；一包香煙則要1,300盧布(約120港元)；至於一個26平方米的微型單位，月租更是高達2,000美元(約15,549港元)。

Eva Bogut認為，與她居住過的越南或泰國等地相比，香港的生活成本異常高，特別是在服務業方面。一次美甲約需100港元，植睫毛需200港元，而美容剪髮的費用更高，且服務質素往往與收費不成正比。

adblk6
俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖) 俄國模特兒Eva Bogut曾在2023年移居香港，她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地。(Eva Bogut IG圖)

稱港人是工作狂難平衡生活

另外，Eva Bogut還認為在香港工作與生活難以平衡。她表示香港人是名副其實的工作狂，不介意加班，並指出香港的午餐時間通常不計入工時，全年只有14天公眾假期，休息時間相當有限。雖然香港的平均薪水高於其他城市，但若忙於工作卻無法欣賞人生的風景，甚至難以自由支配時間，那麼高收入便失去了意義。

醫療費貴醫生診斷馬虎

此外，Eva Bogut批評香港整體醫療水平欠理想。雖然香港的醫療體系在全球享有聲譽，但只有急症服務和重症治療水平較高。一些簡單的健康問題不僅費用高昂，醫生的診斷也很馬虎，通常不會進行詳細檢查或化驗。

稱港如「殭屍之地」  人們低頭玩手機

她還形容生活在香港如同置身於「殭屍之地」，人們都低頭沉浸在手機的世界中。她表示香港人很有禮貌，但很冷漠，自己從未能與本地人成為朋友，因為香港人有著非常封閉的社區，每個人都努力工作，不願意外出見朋友或聊天，往往只透過手機發送短訊等。

Eva Bogut的告別文引起網民關注，並在社交平台上被轉發。不少港人認同她的看法，甚至表示「佢已經講得有d美化咗」，認為她的感受代表了真香港人。不過，也有網友質疑她的真實性，認為有些說法誇張。亦有人推測她回流俄羅斯的原因，表示：「搵夠咪返老家退休」和「俄烏戰爭就嚟結束，唔怕被徵兵，緊係返故鄉啦」。

Eva Bogut IG

【立即參加】送香港迪士尼樂園一日門票！

ad