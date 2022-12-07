網上熱話｜保險論壇推銷「香港酒吧女仔靚啲」捱轟　陳健波：僅引述意見無意冒犯女性

保監局近日舉辦亞洲保險論壇，有保險業界人士表示，代表保險業的立法會議員陳健波談及在港經商的好處時，指「我哋酒吧女仔靚啲」(Our bars have prettier girls)，該保險人士對陳健波言論感到震驚。陳健波回覆傳媒查詢時指，他只是引述其他人的言論，當日只是希望「推銷香港軟實力」，強調無意冒犯女性，並形容說話被「斷章取義」。

事緣保險比較平台10Life精算師兼聯合創辦人倫凱恩(Iris Lun)在Linkedin指，她日前在線上參加亞洲保險論壇，當財政司司長陳茂波談及在香港經商的好處時，她聽到陳健波指「我哋酒吧女仔靚啲」(Our bars have prettier girls)，令她感到震驚，亦隱約聽到現場觀眾的笑聲。她強調這類涉及「性別歧視」(sexist)和「麻木不仁」(insensitive)的評論，在任何專業場合都不應該發生，更遑論是國際專業論壇上，希望未來任何性別的人都能協助糾正這些不當行為。