網上熱話｜借錢黨湧現港九新界借錢食飯　網民呻勁擾民(有圖)

近日不少多區疑似出現「借錢黨」到處問人借錢，有網民於網上平台表示，早前在紅磡及土瓜灣一帶，遇上一名操普通話女士借錢吃飯，大呻「勁擾民」；上月多區亦出現類似事件，更有片段及照片在網上流傳。
向途人索取20元開飯
有網民在社交平台群組「香港突發事故報料區及討論區」上指，近日一名懂流利普通話的女子，於紅磡及土瓜灣一帶向途人索錢開飯。
該網民表示，女子非常主動上前，問任何年齡的男士或女士索取20元給自己吃飯，「有街坊問佢，『20塊錢哪裡可以買到飯』，佢會回答話，『那你給我$40元』」，該網民又提及該女子懂得廣東話及略懂英語。
網民：勁擾民
多位網民看後，紛紛指責該女子的行為，有人表示曾經遇上借錢黨，「尋日先見過佢係街市出邊巴士站問個阿伯，後面有冇比佢就吾知了」、「有手有腳都要黎乞食」、「現時在路上很多講國語女士、女仔，會問可否幫助請吃飯，跟著就要錢。」、「點解多咗咁多窮專才來做乞衣問人攞錢食飯？」；亦有人教路如何應對借錢黨，「帶定一疊冥通銀行纸幣俾佢就啱喇」。
借錢黨湧現港九新界
近期多區亦出現借錢黨，有屯門街坊指，在新墟附近遭1名操普通話的女子向他索錢；西灣沽一帶亦出現兩中年女推著嬰兒車索錢；而大窩口及青衣亦現兩名女子問途人借錢。