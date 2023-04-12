網上熱話｜借錢黨湧現港九新界借錢食飯　網民呻勁擾民(有圖)

近日不少多區疑似出現「借錢黨」到處問人借錢，有網民於網上平台表示，早前在紅磡及土瓜灣一帶，遇上一名操普通話女士借錢吃飯，大呻「勁擾民」；上月多區亦出現類似事件，更有片段及照片在網上流傳。

向途人索取20元開飯 有網民在社交平台群組「香港突發事故報料區及討論區」上指，近日一名懂流利普通話的女子，於紅磡及土瓜灣一帶向途人索錢開飯。 該網民表示，女子非常主動上前，問任何年齡的男士或女士索取20元給自己吃飯，「有街坊問佢，『20塊錢哪裡可以買到飯』，佢會回答話，『那你給我$40元』」，該網民又提及該女子懂得廣東話及略懂英語。