經濟不景下各區兩餸飯店開到成行成市，衝擊傳統餐飲生意，有連鎖快餐、茶餐廳於逆市下趁機轉型，兼賣兩餸飯以吸引更多食客幫襯。近日，川式粉麵店「傷心酸辣粉」就推出全新「10餸飯放題」，低至49元可任食多達10款餸菜，包括臘味煲仔飯、梅菜扣肉、鹹蛋黃雞中翼、潮州蠔仔烙等傳統中菜。

傷心酸辣粉全新「10餸飯放題」在粉嶺及新蒲崗的分店率先推出，全日供應，學生只需49元，其他客人55元，即可在60分鐘內堂食享用不下於10款的餸菜，並並無限量供應白飯、老火湯、豆漿及熱茶。餸菜款式每日輪流供應，包括臘味煲仔飯、梅菜扣肉、川辣手撕雞、鹹蛋黃雞中翼、泡椒炒牛肉、潮州蠔仔烙等，全部以自助的形式供應。

老火湯/白飯/豆漿無限量供應

傷心酸辣粉在香港開業逾17年，主打川菜風味粉麵及雞煲烤鮮，惟近年面對市場變化，天水圍、北角及旺角的分店也在不久前關閉，目前全港僅剩8間分店。為了適應市場需求，也不再只賣招牌酸辣粉，還推出了雞煲放題、汕頭牛肉火鍋等，旨在吸引食客再次光臨。

網民稱「蠔餅任食已經收貨」

「10餸飯放題」一推出成為熱話，facebook「香港兩餸飯關注組」有網民立刻分享試食感想，「前幾日食完，以依個價錢，有依個質素嘅蠔餅任食，已經收貨，其他餸不過不失，我覺得蒸蛋同蝦仁炒蛋都ok，手撕雞好凍，欖菜四季豆隻味怪怪地，唔推薦」、「好食嘅嘢畀人攞曬，啲雞中翼冇曬」、「如果其中兩三樣餸啱食又任食實值回票價(淨食餸唔食飯)」、「見佢仲有糯米飯的」、「好似refill慢左d」。

