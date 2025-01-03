網上熱話｜元旦港鐵金鐘站MMA　金髮女勸架遭黑衣男打到瞓地

新年流流，理應一團和氣。然而，有網民在元旦(1日)拍到金鐘港島線往柴灣方向的月台上，3名男女發生口角，繼而動武。其中一名金髮女子試圖上前勸阻，卻被一名黑衣男子一拳打倒瞓地，場面相當瘋狂。

該影片在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上傳，顯示在元旦當日下午近3時，港鐵金鐘站月台發生3名男女爭執打鬥事件。影片開始時，穿著格仔上衣的男子正與黑衣男爭執，而一名身穿紅衣的金髮女則試圖上前勸解。惟黑衣男怒火中燒，一拳擊中金髮女的頭部，令她當場倒地，動彈不得。格仔男見狀立即與黑衣男展開肉搏，黑衣男卻試圖繼續攻擊金髮女，但格仔男展施連環拳，打倒黑衣男倒地。影片至此結束。

影片中可見當時已有港鐵職員到場在旁了解及及嘗試勸止，圍觀市民則不斷呼喊「唔好打呀」，而拍片者多次說「動武喎」。事件最終需報警處理。

警：雙方願和解無人被捕

有看過影片的網民表示：「新年流流，個個都MMA上身」、「男人打女人已經唔啱」，「call police(叫警察)」。警方回覆查詢時指，事件中一名39歲姓吳本地男子與26歲女遊客爭執，雙方均表示不適，男子被送往瑪麗醫院驗傷，女子則拒絕送院，經調查後雙方願意和解，事件中沒有任何人被捕，列作「糾紛」處理。