網上熱話｜元朗家長疑獨留兒童私家車上「學揸車」　網民：有意外邊個孭飛？(有片)

獨留兒童有機會發生意外，日前有網民在社交平台群組上，發布一條家長疑獨留兒童在私家車上的片段，該兒童更疑似「學揸車」，片中只見兒童不斷扭動車上的軚盤及玩弄汽車水撥，見狀甚是危險。多名網民看片段後大為震驚，並留言表示「有意外邊個孭飛？」。
家長疑獨留兒童私家車上「學揸車」
該則影片在社交平台群組「車cam L（香港群組）」被上載，片見全長1分08秒，只見一名兒童坐於汽車右側的駕駛位置上，按動汽車內的按鈕，他也不時扭動軚盤，而軚盤亦見有郁動，情況非常「牙煙」，片段中間該名兒童又玩弄汽車水撥。
全長1分鐘餘長的片段內，未見有任何成年人在車廂內出現，故未有人阻止該兒童的行為；片段也見該兒童經常在車上站立或亂動。
網民：有意外邊個孭飛？
網民看片段後大為震驚，紛紛揚言要報警，又表示非常危險，「其實要報警，好危險」、「犯咗好幾條罪行」、「水撥開到，堂軑扭到，著住車咁危險」、「個家長去左邊？好危險」、「有意外邊個孭飛？」、「唔覺意畀個小朋友拉開車門跌出車外，咁啱又有車經過，咁就一世」、「細路坐司機位好似犯法」。
本港法例：任何人無牌駕駛均屬違法
據執業大律師陸偉雄指出，不論電動車或汽油車，只要車輛引擎正在啟動，即屬於駕駛中，任何人無牌駕駛均屬違法，若有人允許幼童無牌駕駛車輛，即有機會觸犯「容許他人無牌駕駛罪」，如首次被定罪，可處罰款5,000港元及監禁3個月。
至於根據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條所述，「任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，即屬不小心駕駛，最高刑罰是罰款5,000元及監禁6個月。法庭亦可依據同一條例第69(1)條，取消干犯不小心駕駛罪的人士的駕駛資格，由法庭決定合適的取消駕駛資格時期。
另據運輸署資料顯示，3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必需使用認可的兒童束縛設備；3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備，加強保護作用，若沒有這些設備，兒童乘客便需使用一般的安全帶。