網上熱話｜元朗家長疑獨留兒童私家車上「學揸車」　網民：有意外邊個孭飛？(有片)

獨留兒童有機會發生意外，日前有網民在社交平台群組上，發布一條家長疑獨留兒童在私家車上的片段，該兒童更疑似「學揸車」，片中只見兒童不斷扭動車上的軚盤及玩弄汽車水撥，見狀甚是危險。多名網民看片段後大為震驚，並留言表示「有意外邊個孭飛？」。

家長疑獨留兒童私家車上「學揸車」

該則影片在社交平台群組「車cam L（香港群組）」被上載，片見全長1分08秒，只見一名兒童坐於汽車右側的駕駛位置上，按動汽車內的按鈕，他也不時扭動軚盤，而軚盤亦見有郁動，情況非常「牙煙」，片段中間該名兒童又玩弄汽車水撥。

全長1分鐘餘長的片段內，未見有任何成年人在車廂內出現，故未有人阻止該兒童的行為；片段也見該兒童經常在車上站立或亂動。

網民：有意外邊個孭飛？

網民看片段後大為震驚，紛紛揚言要報警，又表示非常危險，「其實要報警，好危險」、「犯咗好幾條罪行」、「水撥開到，堂軑扭到，著住車咁危險」、「個家長去左邊？好危險」、「有意外邊個孭飛？」、「唔覺意畀個小朋友拉開車門跌出車外，咁啱又有車經過，咁就一世」、「細路坐司機位好似犯法」。