網上熱話｜元朗屋苑保安與送貨員口角　保安疑拉爛唧車倒地　網民：圍方2.0 (有片)

再有保安員與市民口角事件出現！網上流傳一段元朗保安與送貨員互罵的片段，雙方疑因唧車問題發生口角，期間粗口橫飛，保安員更因拉動電唧車而跌倒在地上，遭送貨員喝斥「(唧車)爛啦」。不少網民均表示是「圍方保安事件2.0」。 送貨員：你偷嘢呀？ 保安：係呀，你報警呀！ 片段長約1分40分，據帖文指事件發生在元朗御豪山莊。片段一開始，見到送貨員被拒入屋苑，繼而疑因唧車問題與保安員發生口角，期間保安員態度囂張。送貨員先向保安員喝問：「你偷嘢呀？」該名保安員隨即吆喝：「係呀，你報警呀！」雙方隨即你一言我一句爆發口角，保安員大聲要求送貨員報警，送貨員就回應「報警就梗架啦！你依家偷嘢，郁我部唧車」。

保安圖拉 唧車倒地 送貨員：爛啦 其後保安員走近電唧車，送貨員見狀馬上拋出一句：「夠膽你試下再掂呀？」怎料保安員疑似不服氣，隨即上前企圖拉動電唧車，惟未能成功，自己更不慎跌倒在地上。送貨員隨即「手指指」爆粗：「(唧車)爛啦！X你老母，你傻X咗呀？」保安員遂站起身，上前與送貨員爆粗理論：「你影嘜X嘢？」送貨員大聲喝道：「X你就X你囉！」又說：「你郁我部唧車呀，依家爛X咗呀！你等受靶」、「部唧車(刮)花咗呀，幾萬蚊，賠X死你啦，躝啦！等差佬嚟錔你啦！」