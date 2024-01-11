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2024-01-11 13:25:00

網上熱話｜元朗屋苑保安與送貨員口角　保安疑拉爛唧車倒地　網民：圍方2.0 (有片)

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網上熱話｜元朗保安拉唧車與送貨員發生口角，期間保安一度拉唧車，跌倒在地上。(網片截圖)

網上熱話｜元朗保安拉唧車與送貨員發生口角，期間保安一度拉唧車，跌倒在地上。(網片截圖)

再有保安員與市民口角事件出現！網上流傳一段元朗保安與送貨員互罵的片段，雙方疑因唧車問題發生口角，期間粗口橫飛，保安員更因拉動電唧車而跌倒在地上，遭送貨員喝斥「(唧車)爛啦」。不少網民均表示是「圍方保安事件2.0」。

送貨員：你偷嘢呀？   保安：係呀，你報警呀！

片段長約1分40分，據帖文指事件發生在元朗御豪山。片段一開始，見到送貨員被拒入屋苑，繼而疑因唧車問題與保安員發生口角，期間保安員態度囂張。送貨員先向保安員喝問：「你偷嘢呀？」該名保安員隨即吆喝：「係呀，你報警呀！」雙方隨即你一言我一句爆發口角，保安員大聲要求送貨員報警，送貨員就回應「報警就梗架啦！你依家偷嘢，郁我部唧車」。

網上熱話｜元朗保安因唧車問題與送貨員爆口角，雙方爆粗。(網片截圖) 網上熱話｜保安喝斥送貨員，叫送貨員自己報警。(網片截圖) 網上熱話｜保安企圖拉動唧車，惟跌倒在地。(網片截圖) 網上熱話｜保安企圖拉動唧車，惟跌倒在地。(網片截圖) 網上熱話｜保安站起身後，上前與送貨員理論。(網片截圖) 網上熱話｜送貨員指自己的唧車被刮花。(網片截圖) 網上熱話｜元朗保安因唧車問題與送貨員爆口角，雙方爆粗。(網片截圖) 網上熱話｜保安爆粗，拒回應送貨名要求提供姓名及編號。(網片截圖) 網上有圖片顯示，有警員事後到場處理。(網上圖片)

保安圖拉唧車倒地   送貨員：爛啦

其後保安員走近電唧車，送貨員見狀馬上拋出一句：「夠膽你試下再掂呀？」怎料保安員疑似不服氣，隨即上前企圖拉動電唧車，惟未能成功，自己更不慎跌倒在地上。送貨員隨即「手指指」爆粗：「(唧車)爛啦！X你老母，你傻X咗呀？」保安員遂站起身，上前與送貨員爆粗理論：「你影嘜X嘢？」送貨員大聲喝道：「X你就X你囉！」又說：「你郁我部唧車呀，依家爛X咗呀！你等受靶」、「部唧車(刮)花咗呀，幾萬蚊，賠X死你啦，躝啦！等差佬嚟錔你啦！」

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此時，保安員似乎失去霸氣，一度捱罵，未有理會送貨員。最終送貨員詢問保安員的姓名及編號時，保安員再按捺不住，爆粗回應：「關你X事，影呀，你闖入私人地方」。影片至此結束。

網民：呢位保安都唔學精

大批網民看罷片段後留言，不少人都聯想起圍方保安事件。有人說：「商場保安單野無耐，呢位保安都唔學精，蠢到呢」、「今次係爛啦」、「呢件仲X過大圍果件，工又冇仲要賠」、「又炒得啦呢件，同圍方果個一樣，呢個唔止亂跳掣，仲病得再失常d比人狂插係好應該」，亦有網民笑言：「(保安)X街之後成個人好似上咗電迷撚曬」、又指「送貨員第一句問個保安係咪偷野，佢話係，已經承認自己犯罪」，不過亦網民認為送貨員都有問題，指「兩個都硬膠，唔好」。

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