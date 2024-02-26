網上熱話｜元朗藥妝店貓店長「番茄」被抱走　遇熟客查問扮店員甩身

元朗貓店長疑遭偷走！
今日（26日）下午2時許，該隻未滿1歲的「番茄」是元朗福德街一間藥妝店的貓店長，懷疑遭一名女子抱走，有熟客一度認出女子懷中的正是「番茄」，於是上前查問，惟對方自稱是藥妝店店員，最終成功甩身，向元朗港鐵站方向離去。
警方列「盜竊」跟進
熟客感到事有蹊蹺，於是拍下照片並致電藥妝店欲查詢，惟店內電話打不通，於是親自到店通知店員。店主李小姐向傳媒表示，她與同事起初以為有人誤會「番茄」是流浪貓才把牠抱走，經熟客通知事件經過後，才揭發事件，立即報警。警方將案列作「盜竊」跟進，交由元朗警區刑事調查隊第7隊人員接手跟進。
店主又稱，「番茄」去年3月在一間祠廟內出生，另有胞妹「番薯」，其後遇上滂沱大雨，渾身濕透，被廟方人員救起，最後被李小姐收養，牠們連同藥妝店原本養的兩隻貓一同生活，4隻貓咪均「好乖、好多人鍾意」，平日亦會到店外玩耍。
「番茄」狀似想掙扎逃走
李小姐續稱，從她提供的照片見到，涉事女子蓄啡色長髮、身穿深藍色連身衣及波鞋，孭着一個斜孭袋、手持一個紅色環保袋。「番茄」被她抱着時到處張望，狀似想掙扎逃走。李小姐呼籲市民如發現「番茄」蹤影，可致電2191-6681通知店方。
至下午5時許，一名女子將貓店長「番茄」交還，「番茄」平安無恙。