網上熱話｜元朗藥妝店貓店長「番茄」被抱走　遇熟客查問扮店員甩身

元朗貓店長疑遭偷走！

今日（26日）下午2時許，該隻未滿1歲的「番茄」是元朗福德街一間藥妝店的貓店長，懷疑遭一名女子抱走，有熟客一度認出女子懷中的正是「番茄」，於是上前查問，惟對方自稱是藥妝店店員，最終成功甩身，向元朗港鐵站方向離去。

警方列「盜竊」跟進

熟客感到事有蹊蹺，於是拍下照片並致電藥妝店欲查詢，惟店內電話打不通，於是親自到店通知店員。店主李小姐向傳媒表示，她與同事起初以為有人誤會「番茄」是流浪貓才把牠抱走，經熟客通知事件經過後，才揭發事件，立即報警。警方將案列作「盜竊」跟進，交由元朗警區刑事調查隊第7隊人員接手跟進。