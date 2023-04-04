網上熱話｜元朗貓店長險遭男童掟石擊中　網民：好彩捉得切

當時有街坊亦在「雲吞」旁邊，大讚牠「好得意」，而家長見男童表現興奮，亦一直在旁提醒「唔好咁大聲呀」、「會嚇親佢」。男童本來隨家長步伐離開，不過臨走之際，在路中心看到1塊石頭後，竟轉身企圖向「雲吞」方向掟去，疑想引起貓咪注意。家長見狀即時大驚急呼：「哎呀！No！」最終及時阻止男童掟石。

小朋友與動物接觸，家長要好好從旁教育。元朗一間寵物店早前為被戲稱為「腦細」的貓店長「雲吞」，一直深受街坊愛護。日前，更在店內添置了快餐店造型新居，可謂甚為得寵。沒料到新居入伙不久，便幾乎發生意外。據寵物店Facebook專頁同日下午所分享的閉路電視片段所見，事發時「雲吞」於店外的新居休息，1名男童拖著家長經過，看到「雲吞」大感興奮，即甩開家長的手走近觀看，並好奇地不斷發問。

店方： 若被擲中後果不堪設想

事後寵物店亦形容事件可怕，「我原本以為係細路仔同媽媽嘈交丟石，睇到片見到佢對住『腦細』方向！真係好可怕」，提醒家長要好好管教子女，教導他們與動物相處的正確方法，「想提醒下各位家長，看管及教育好你地嘅小朋友，唔好對住貓貓大聲尖叫，或者丟石頭引起貓貓注意」。店方又上傳疑為涉事石頭相片，可見石塊有成人手掌般大，若貓咪被擲中後果不堪設想，「好在阿媽阻止及時，如果咁大嚿打到『腦細』都唔知會點」。

店方又指，一直沒有限制街坊「雲吞」互動，只因想讓愛護動物的人有機會接觸，「我哋冇限制大家同『腦細』互動，係知有好多屋企有原因養唔到小動物、又好鍾意小動物嘅朋友，可以多個接觸小動物嘅機會」，但強調「拖實同教育好重要，希望阿媽會好好教返小朋友」。

影片一出，隨即引來網民熱議。不少人也驚訝男童竟突然向貓店長掟石，「好彩個阿媽捉得切咋」、「家教好重要，要教識小朋友愛護動物」、「好彩貓貓無事」、「真係要小心睇實小朋友。」