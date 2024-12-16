網上熱話｜元朗餃子店被淋油兩年未清洗 店主親揭原因

元朗名為「有得餃」的餃子專門店，招牌被淋上藍油，鐵閘亦沾有藍油 facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」

社交平台近日有網民發文，發現元朗一間餃子店招牌被淋藍油，但仍如常營業。該店店主及後發文解釋淋油事件發生於2022年，披露來龍去脈及未清洗原因。

有網民近日在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指元朗名為「有得餃」的餃子專門店，招牌被淋上藍油，鐵閘亦沾有藍油。帖文數日已吸引近三千人點讚，及近500人留言，不少街坊指「果撻油成年啦喎」，「第一日住元朗？」，亦有人好奇為何至今仍未洗走藍油。