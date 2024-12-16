網上熱話｜元朗餃子店被淋油兩年未清洗 店主親揭原因

社交平台近日有網民發文，發現元朗一間餃子店招牌被淋藍油，但仍如常營業。該店店主及後發文解釋淋油事件發生於2022年，披露來龍去脈及未清洗原因。
有網民近日在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，指元朗名為「有得餃」的餃子專門店，招牌被淋上藍油，鐵閘亦沾有藍油。帖文數日已吸引近三千人點讚，及近500人留言，不少街坊指「果撻油成年啦喎」，「第一日住元朗？」，亦有人好奇為何至今仍未洗走藍油。
該店老闆其後亦出帖解釋淋油未洗走的原因，及事件的來龍去脈：「嘩！有千幾個讚好都圍繞住小店被淋油一事，唔好意思引起大家咁多嘅猜測。」他表示淋藍油事件發生在兩年前：「其實我哋早在2022年11月18號嘅凌晨，被兩名戴鴨嘴帽及口罩男子淋油，我哋亦報咗警！！」店方聲明強調：「我哋冇爭人錢，亦都冇人收過我哋陀地。」為何兩年一直沒有洗去藍油？老闆解釋稱：「生意唔好經濟又差，要維修返個招牌都係一筆費用！反正都幾年好似見慣咗咁，咪有得佢囉。」
老闆推測被淋油原因：「可能係因為早幾年疫情嘅時候，好多老人家買唔到口罩，而我哋又有啲朋友，願意用錢買口罩嚟派比當時買唔到口罩嘅一批老人家！派口罩當日有少少插曲，就係有幾條二打六走嚟搞事！令到場面失控大打出手。作為老闆嘅我亦都被拉上差館，但係警察叔叔就好快放咗我出嚟！可能因為咁嘅關係比人淋油啩，件事就係咁樣！」他呼籲再三希望事件於解釋完後告一段落，「我哋做食肆依家喺一個好艱難嘅環境！各方好友如果鍾意食餃子，可以過嚟品嚐下我哋用心製作嘅出品。」